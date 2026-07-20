Ірак і Сирія домовилися відновити нафтопровід до Середземного моря

Обновлено: Июль 20, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Ірак і Сирія домовилися відновити нафтопровід до Середземного моря

Ірак і Сирія підписали у Вашингтоні меморандум про взаєморозуміння щодо реабілітації та реконструкції іраксько-сирійського нафтопроводу. Проєкт має відновити ключовий експортний маршрут від іракських нафтових родовищ до середземноморського узбережжя Сирії.

Альтернативні маршрути експорту нафти зростають у значенні на тлі ризиків для морських проток

За даними Anadolu, документ підписали під час засідання Американо-іракської ділової ради. Від іракської сторони меморандум підписав Бассем Абдул Карім Наср, голова Basra Oil Company. Від сирійської сторони документ підписав Юсеф Каблаві, CEO Syrian Petroleum Company. На підписанні також був присутній міністр енергетики США Кріс Райт.

Джерело зазначає, що проєкт спрямований на відновлення важливого експортного коридору з іракських нафтових родовищ до узбережжя Середземного моря. Такий маршрут має логістичне значення, оскільки він пов’язаний із можливістю транспортування сирої нафти до середземноморських ринків без повної залежності від окремих морських вузьких місць.

Державний департамент США, за повідомленням Anadolu, привітав угоду й описав її як інфраструктурний проєкт двостороннього та регіонального стратегічного значення. У джерелі не наведено технічних параметрів реконструкції, термінів запуску або прогнозних обсягів прокачування, тому ці показники не уточнюються.

Державний департамент США, за повідомленням Anadolu, назвав угоду «пріоритетним інфраструктурним проєктом двостороннього та регіонального стратегічного значення».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Anadolu.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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