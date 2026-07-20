Ірак і Сирія домовилися відновити нафтопровід до Середземного моря

Ірак і Сирія підписали у Вашингтоні меморандум про взаєморозуміння щодо реабілітації та реконструкції іраксько-сирійського нафтопроводу. Проєкт має відновити ключовий експортний маршрут від іракських нафтових родовищ до середземноморського узбережжя Сирії.

Альтернативні маршрути експорту нафти зростають у значенні на тлі ризиків для морських проток

За даними Anadolu, документ підписали під час засідання Американо-іракської ділової ради. Від іракської сторони меморандум підписав Бассем Абдул Карім Наср, голова Basra Oil Company. Від сирійської сторони документ підписав Юсеф Каблаві, CEO Syrian Petroleum Company. На підписанні також був присутній міністр енергетики США Кріс Райт.

Джерело зазначає, що проєкт спрямований на відновлення важливого експортного коридору з іракських нафтових родовищ до узбережжя Середземного моря. Такий маршрут має логістичне значення, оскільки він пов’язаний із можливістю транспортування сирої нафти до середземноморських ринків без повної залежності від окремих морських вузьких місць.

Державний департамент США, за повідомленням Anadolu, привітав угоду й описав її як інфраструктурний проєкт двостороннього та регіонального стратегічного значення. У джерелі не наведено технічних параметрів реконструкції, термінів запуску або прогнозних обсягів прокачування, тому ці показники не уточнюються.

Державний департамент США, за повідомленням Anadolu, назвав угоду «пріоритетним інфраструктурним проєктом двостороннього та регіонального стратегічного значення».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Anadolu.