Нафта відступила від місячних максимумів, але ризик для постачання через Ормуз зберігся

Brent і WTI знизилися після різкого ранкового зростання, оскільки ринок одночасно враховував ризики нової ескалації на Близькому Сході та повідомлення про можливе відновлення переговорів між США й Іраном. Brent опускався до $87,93 за барель після піку $91,42, а WTI — до $82,12 після $85,39.

Ринок нафти залишається чутливим до логістики Ормузу та ризиків для експорту з регіону

За даними Reuters, ціни на нафту в понеділок, 20 липня, спочатку досягли найвищих рівнів більш ніж за місяць через занепокоєння щодо перевезень через Ормузьку протоку, але потім знизилися на тлі повідомлення про посередницьку пропозицію Ірану щодо 10-денного припинення вогню для пошуку шляхів відновлення проміжної угоди зі США.

Brent знижувався на 19 центів, або приблизно на 0,2%, до $87,93 за барель після ранкового зростання до $91,42 — найвищого рівня з 11 червня. WTI втрачав 38 центів, або 0,5%, до $82,12 після підйому до $85,39 — найвищого рівня з 12 червня.

Reuters зазначає, що напруження посилилося після дев’ятої поспіль ночі ударів США по Ірану, тоді як Кувейт і Бахрейн повідомили про нові іранські удари. Додатковим фактором стала заява єменських хуситів про морську блокаду Саудівської Аравії, що розширює ризики для енергетичних потоків за межі Перської затоки.

Окремий логістичний сигнал — падіння кількості переходів через Ормузьку протоку. За даними LSEG, у неділю через протоку пройшли чотири судна проти восьми днем раніше. Водночас із п’ятниці до протоки увійшли щонайменше три танкери з нафтопродуктами та один дуже великий нафтовий танкер для завантаження.

«Оголошення хуситів про заборону експорту нафти з району Червоного моря буде уважно відстежуватися трейдерами. Якщо цей прохід буде заблокований або залишиться заблокованим, глобальні постачання нафти можуть дуже швидко скоротитися», — заявив Dennis Kissler, старший віцепрезидент з торгівлі BOK Financial.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.