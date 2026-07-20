Ринок нафти знову тестує межу стійкості: резерви, які стримували паливний шок, скорочуються

Після нового загострення навколо Ормузької протоки ризик стрибка цін на пальне знову посилився. У центрі уваги — скорочення аварійних резервів, нижчі комерційні запаси та вразливість дизельного ринку на тлі ударів по російських НПЗ і обмежень експорту дизельного пального з росії.

Нафтовий ринок тримався завдяки запасам і нижчому попиту, але частина цього буфера вже використана

The Straits Times повідомляє, що до атак США та Ізраїлю на Іран 28 лютого через Ормузьку протоку проходило близько 20 млн барелів нафти й нафтопродуктів на добу, або приблизно п’ята частина світового споживання. Після блокування протоки Іраном частина аналітиків очікувала нафтовий шок, однак після зростання Brent до 126 доларів за барель наприкінці квітня ціна згодом відступила. На початку липня, коли з’явилися ознаки тимчасового врегулювання між США та Іраном, Brent повернувся до довоєнних рівнів близько 70 доларів за барель.

Після нового загострення на початку липня ситуація знову змінилася. За даними видання, США били по іранських військових об’єктах, Іран атакував судна в Ормузькій протоці та цілі США в країнах Перської затоки, а 14 липня Вашингтон відновив блокаду іранських портів. На цьому тлі Brent піднявся вище 80 доларів за барель, хоча поки не наблизився до прогнозів понад 100 доларів.

У матеріалі окремо зазначено, що перед війною на ринку був надлишок приблизно 2 млн барелів на добу. У червні імпорт сирої нафти Китаєм упав до майже десятирічного мінімуму — близько 7 млн барелів на добу проти рекордних 11,6 млн барелів у 2025 році. Видобуток поза країнами Перської затоки, передусім у США, зріс майже на 2 млн барелів на добу порівняно з рівнями 2025 року. Водночас Міжнародне енергетичне агентство координувало вивільнення 400 млн барелів нафти, а США використовували стратегічні резерви.

Для ринку дизельного пального важливим є те, що джерело прямо пов’язує ризики з двома чинниками: війною в Перській затоці та скороченням російського експорту дизелю після українських ударів по російських НПЗ. У матеріалі зазначено, що країни Азії намагаються диверсифікувати джерела енергії та постачальників, але економіки з обмеженими переробними потужностями залишаються вразливими до тривалих збоїв.

Вандана Харі, головна виконавча директорка лондонської Vanda Insights: «Те, що рятувало світ протягом останніх чотирьох місяців, може не врятувати його надалі. МЕА вивільнило 400 млн барелів, сподіваючись, що це буде короткостроковий шок постачання. Але ці резерви не призначені й не здатні протидіяти шоку, який триває шість-вісім місяців».

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Straits Times.