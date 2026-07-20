Судноплавство через Ормузьку протоку увійшло в режим «найгіршого сценарію» для комерційних перевезень

Обновлено: Июль 20, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Судноплавство через Ормузьку протоку увійшло в режим «найгіршого сценарію» для комерційних перевезень

Безпекова ситуація в Ормузькій протоці погіршилася до «найгіршого сценарію» для комерційного судноплавства. У матеріалі, який посилається на CNBC, Lloyd’s List Intelligence та дані Міжнародної морської організації, зазначено: з 6 липня було атаковано щонайменше дев’ять суден, а екіпажі дедалі частіше відмовляються проходити через один із ключових нафтових маршрутів світу.

Страх екіпажів стає самостійним логістичним фактором на ринку нафти й нафтопродуктів

За даними Moneycontrol, повторні атаки Ірану змусили операторів танкерів і екіпажі переглядати рішення про проходження через Ормузьку протоку. Джерело зазначає, що цей маршрут є одним із найбільш завантажених нафтових коридорів світу, а його порушення безпосередньо впливає на логістику сирої нафти й нафтопродуктів.

У матеріалі наведено дані Міжнародної морської організації, за якими з 6 липня було атаковано щонайменше дев’ять суден. За оцінкою Дімітріса Маніатіса, CEO морської ризикової консалтингової компанії Marisks, рух суден через стратегічний маршрут різко сповільнився, оскільки екіпажі дедалі менше готові працювати в умовах ризику, навіть якщо їм пропонують фінансові стимули.

Moneycontrol також повідомляє, що атаки призвели до жертв, а США відновили морську блокаду. Джерело формулює головний ринковий наслідок як зниження транзиту через протоку та посилення занепокоєння екіпажів і судновласників. Для ринку дизельного пального це важливо через зв’язок між безпекою танкерних маршрутів, вартістю фрахту, страховими витратами та доступністю сировини і готових нафтопродуктів.

На відміну від короткострокового цінового стрибка, логістичний ризик у такій ситуації формується не лише котируваннями Brent або WTI. Якщо екіпажі не готові виходити в рейси, ринок стикається з фізичним обмеженням руху вантажів. Саме цей чинник у джерелі подано як одну з причин, чому судноплавство через протоку перейшло в режим підвищеної невизначеності.

Дімітріс Маніатіс, CEO Marisks: «Ми бачимо скорочення транзитів через Ормузьку протоку, а екіпажі зараз занепокоєні ще більше, ніж раніше. Ніхто не готовий рухатися».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Moneycontrol.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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