Судноплавство через Ормузьку протоку увійшло в режим «найгіршого сценарію» для комерційних перевезень

Безпекова ситуація в Ормузькій протоці погіршилася до «найгіршого сценарію» для комерційного судноплавства. У матеріалі, який посилається на CNBC, Lloyd’s List Intelligence та дані Міжнародної морської організації, зазначено: з 6 липня було атаковано щонайменше дев’ять суден, а екіпажі дедалі частіше відмовляються проходити через один із ключових нафтових маршрутів світу.

Страх екіпажів стає самостійним логістичним фактором на ринку нафти й нафтопродуктів

За даними Moneycontrol, повторні атаки Ірану змусили операторів танкерів і екіпажі переглядати рішення про проходження через Ормузьку протоку. Джерело зазначає, що цей маршрут є одним із найбільш завантажених нафтових коридорів світу, а його порушення безпосередньо впливає на логістику сирої нафти й нафтопродуктів.

У матеріалі наведено дані Міжнародної морської організації, за якими з 6 липня було атаковано щонайменше дев’ять суден. За оцінкою Дімітріса Маніатіса, CEO морської ризикової консалтингової компанії Marisks, рух суден через стратегічний маршрут різко сповільнився, оскільки екіпажі дедалі менше готові працювати в умовах ризику, навіть якщо їм пропонують фінансові стимули.

Moneycontrol також повідомляє, що атаки призвели до жертв, а США відновили морську блокаду. Джерело формулює головний ринковий наслідок як зниження транзиту через протоку та посилення занепокоєння екіпажів і судновласників. Для ринку дизельного пального це важливо через зв’язок між безпекою танкерних маршрутів, вартістю фрахту, страховими витратами та доступністю сировини і готових нафтопродуктів.

На відміну від короткострокового цінового стрибка, логістичний ризик у такій ситуації формується не лише котируваннями Brent або WTI. Якщо екіпажі не готові виходити в рейси, ринок стикається з фізичним обмеженням руху вантажів. Саме цей чинник у джерелі подано як одну з причин, чому судноплавство через протоку перейшло в режим підвищеної невизначеності.

Дімітріс Маніатіс, CEO Marisks: «Ми бачимо скорочення транзитів через Ормузьку протоку, а екіпажі зараз занепокоєні ще більше, ніж раніше. Ніхто не готовий рухатися».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Moneycontrol.