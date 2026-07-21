Блокада хуситів уже підняла страхування суден у Червоному морі: премія зросла з 0,3% до 0,75% вартості судна

Хусити 20 липня оголосили про негайне морське ембарго проти Саудівської Аравії. Фактичного повного закриття Баб-ель-Мандебської протоки не підтверджено, однак страховий ринок уже відреагував: орієнтовна ставка воєнного ризику для проходження Червоним морем підвищилася приблизно до 0,75% вартості судна проти близько 0,3% у п’ятницю. Ризик особливо важливий через активніше використання Саудівською Аравією порту Янбу як альтернативи маршрутам через Ормуз.

Загроза ще не стала фізичною блокадою, але логістичні витрати вже зростають

Хусити заявили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії з негайним набранням чинності. На момент повідомлення Reuters залишалося незрозумілим, яким саме способом вона буде реалізована і чи означатиме повернення до систематичних атак на торговельні судна. Тому коректно говорити про високий ризик порушення судноплавства, а не про підтверджене закриття Червоного моря або Баб-ель-Мандебу.

Проте економічний ефект почав проявлятися одразу. За даними джерел Reuters у страховій галузі, орієнтовні премії за воєнний ризик піднялися приблизно до 0,75% вартості судна з 0,3% до оголошення блокади. Навіть така зміна може додавати сотні тисяч доларів до вартості семиденного рейсу. Британська компанія Ambrey віднесла до групи високого ризику судна під саудівським прапором, судна саудівських власників або операторів, а також судна, що прямують до або з портів Саудівської Аравії на Червоному морі.

Критичним для нафтової логістики є те, що Saudi Aramco після початку конфлікту з Іраном збільшила використання термінала Янбу. Цей маршрут дозволяє виводити частину саудівської нафти й нафтопродуктів до Червоного моря в обхід Ормузької протоки. Таким чином, ескалація біля Баб-ель-Мандебу підвищує ризики саме для одного з альтернативних напрямків, на який ринок спирається під час перебоїв у Перській затоці.

Повне закриття Баб-ель-Мандебської протоки, за оцінкою, наведеною Reuters, могло б зупинити саудівські нафтові поставки з Червоного моря до Азії та потенційно скоротити глобальну пропозицію нафти приблизно на 7%. Це сценарна оцінка, а не опис поточного стану: станом на 20 липня повного закриття протоки не зафіксовано.

Для Європи ризик має прямий логістичний вимір. «Термінал» раніше повідомляв, що Саудівська Аравія нарощувала поставки авіапального до Європи через Янбу, а також аналізував можливе розширення саудівського нафтового маршруту до Червоного моря та ризик одночасного тиску на Ормуз і Баб-ель-Мандеб.

Джерела: Reuters: оголошення морської блокади Саудівської Аравії; Reuters: зростання вартості страхування в Червоному морі.