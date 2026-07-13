Саудівська Аравія розглядає розширення нафтового маршруту до Червоного моря

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Саудівська Аравія розглядає розширення нафтового маршруту до Червоного моря

Reuters 12 липня повідомило, що Саудівська Аравія розглядає можливість збільшення потужності трубопроводу для транспортування нафти до західного узбережжя Червоного моря. За даними п’яти джерел, близьких до питання, такий крок дав би змогу королівству, а можливо й сусіднім країнам, перевозити більше нафти без проходу через Ормузьку протоку.

Пошук альтернативного маршруту до Червоного моря став відповіддю на ризики для судноплавства через Ормузьку протоку.

У матеріалі Reuters ідеться, що розгляд розширення трубопровідної інфраструктури відбувається на тлі загострення навколо Ормузької протоки та атак на комерційні судна. За повідомленням агентства, Іран заявив про закриття протоки після попереджувального пострілу по судну, що рухалося несанкціонованим маршрутом, а в неділю повідомив про виведення з ладу другого судна.

Reuters зазначило, що Саудівська Аравія розглядає збільшення потужності трубопроводу до свого західного узбережжя на Червоному морі. Такий маршрут має ринкове значення, оскільки дає змогу частині нафтового експорту оминати Ормузьку протоку. Для європейського ринку нафти й нафтопродуктів це важливо як елемент логістичної стійкості: ризики в Ормузі впливають не лише на фізичне постачання сировини, а й на очікування учасників ринку щодо доступності нафти для переробки.

У Reuters не наведено остаточного рішення щодо розширення маршруту та не вказано нову цільову потужність трубопроводу. Агентство подало цю інформацію як розгляд варіанта, що може дозволити Саудівській Аравії та, можливо, сусіднім країнам транспортувати більші обсяги нафти без проходу через Ормузьку протоку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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