Саудівська Аравія розглядає розширення нафтового маршруту до Червоного моря

Reuters 12 липня повідомило, що Саудівська Аравія розглядає можливість збільшення потужності трубопроводу для транспортування нафти до західного узбережжя Червоного моря. За даними п’яти джерел, близьких до питання, такий крок дав би змогу королівству, а можливо й сусіднім країнам, перевозити більше нафти без проходу через Ормузьку протоку.

Пошук альтернативного маршруту до Червоного моря став відповіддю на ризики для судноплавства через Ормузьку протоку.

У матеріалі Reuters ідеться, що розгляд розширення трубопровідної інфраструктури відбувається на тлі загострення навколо Ормузької протоки та атак на комерційні судна. За повідомленням агентства, Іран заявив про закриття протоки після попереджувального пострілу по судну, що рухалося несанкціонованим маршрутом, а в неділю повідомив про виведення з ладу другого судна.

Reuters зазначило, що Саудівська Аравія розглядає збільшення потужності трубопроводу до свого західного узбережжя на Червоному морі. Такий маршрут має ринкове значення, оскільки дає змогу частині нафтового експорту оминати Ормузьку протоку. Для європейського ринку нафти й нафтопродуктів це важливо як елемент логістичної стійкості: ризики в Ормузі впливають не лише на фізичне постачання сировини, а й на очікування учасників ринку щодо доступності нафти для переробки.

У Reuters не наведено остаточного рішення щодо розширення маршруту та не вказано нову цільову потужність трубопроводу. Агентство подало цю інформацію як розгляд варіанта, що може дозволити Саудівській Аравії та, можливо, сусіднім країнам транспортувати більші обсяги нафти без проходу через Ормузьку протоку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.