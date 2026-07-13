Ормузька протока знову стала ключовим ризиком для нафтових і паливних потоків

Argus Media 12 липня повідомило про суперечливі заяви щодо проходу суден через Ормузьку протоку після нових ударів США по іранських військових цілях. Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив про закриття протоки, а Центральне командування США наполягло, що водний шлях відкритий. Це підвищило невизначеність для морських перевезень нафти, LNG і нафтопродуктів із регіону Перської затоки.

Суперечливі сигнали щодо Ормузької протоки посилили ризик перебоїв у потоках нафти й нафтопродуктів із Перської затоки.

За даними Argus Media, іранський Корпус вартових ісламської революції заявив у неділю, 12 липня, що Ормузьку протоку буде закрито до подальшого повідомлення після ударів США по військових цілях Ірану 11 липня. Водночас Центральне командування США оскаржило цю заяву та повідомило, що судноплавство через міжнародний водний шлях триває.

Argus Media зазначило, що ці суперечливі заяви поглибили невизначеність для судноплавства та підвищили ризик нових перебоїв у потоках нафти й LNG із регіону. Для ринку нафтопродуктів це важливо через залежність морської логістики від стабільного проходу через протоку, яка залишається одним із ключових маршрутів експорту сировини й пального з Перської затоки.

У матеріалі також ідеться, що останні удари США відбулися після атаки на контейнеровоз GFS Galaxy, який проходив Ормузькою протокою південним маршрутом поблизу Оману. Центральне командування США почало удари о 19:15 за східним часом США, або о 23:15 за Гринвічем, 11 липня. За даними Argus Media, судно було уражене за 9 морських миль на схід від узбережжя Оману, екіпаж залишив судно в рятувальній шлюпці та був врятований місцевою владою. Дані AIS, тобто автоматичної системи ідентифікації суден, у момент публікації не показували руху через протоку, хоча судна могли йти з вимкненим відстеженням.

«Ормузьку протоку буде закрито до подальшого повідомлення і до завершення американського втручання в цьому регіоні, і жодному судну не буде дозволено проходити», — заявило пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції агентство Tasnim. Центральне командування США відповіло: «Ормузька протока відкрита для всіх суден, які прагнуть законно пройти міжнародним водним шляхом. Іран не контролює протоку. Трафік триває».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.