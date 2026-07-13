AP повідомило про нові удари по російській нафтовій інфраструктурі та танкерах у Азовському морі

Associated Press повідомило 12 липня, що українські дрони вразили нові російські нафтові об’єкти та спричинили пожежі на двох нафтових танкерах у Азовському морі. У матеріалі зазначено, що удари по російських НПЗ та іншій інфраструктурі вже спричинили широку паливну кризу в росії.

Пошкодження інфраструктури в росії залишаються фактором світового балансу дизельного пального

Associated Press повідомило, що українські дрони вразили нафтові об’єкти в росії та два танкери в Азовському морі. За словами губернатора Ростовської області Yuri Slusar, на які посилається AP, один із танкерів продовжував горіти, а екіпаж був евакуйований.

У матеріалі також зазначено, що удар по нафтобазі в Твері спричинив пожежу, про що заявив виконувач обов’язків губернатора Vitaly Korolyov. Окремо повідомлено про загоряння нафтових резервуарів у Vyazniki в Ставропольському краї, про що заявив губернатор Vladimir Vladimirov.

AP прямо пов’язує удари по російських НПЗ та іншій інфраструктурі з широкою паливною кризою в росії: дефіцитом бензину, раціонуванням у кількох регіонах і багатогодинними чергами автомобілістів на заправках. Для зовнішнього ринку це важливо тому, що обмеження російської переробки й логістики впливають на доступність експортних обсягів нафтопродуктів.

У матеріалі також наведено заяву президента України Volodymyr Zelenskyy, який назвав удари по інфраструктурі росії частиною кампанії «довгострокових санкцій» у відповідь на відмову москви припинити війну.

«Ми давно пропонували росії завершити цю війну, і кожен день зволікання має приносити відчуття війни туди, звідки все почалося, — до росії», — заявив президент України Volodymyr Zelenskyy.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Associated Press.