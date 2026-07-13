Південний маршрут через Ормузьку протоку залишився відкритим, але ризик для судноплавства зберігається

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Південний маршрут через Ормузьку протоку залишився відкритим, але ризик для судноплавства зберігається

Fortune та Associated Press 12 липня повідомили, що південний маршрут Ормузької протоки вздовж узбережжя Оману залишався доступним для судноплавства, попри заяву Ірану про закриття водного шляху. Joint Maritime Information Center оцінив рівень загрози в протоці як «severe».

Для ринку нафти й нафтопродуктів ключовим залишається не формальний статус протоки, а фактична інтенсивність руху

У повідомленні від 12 липня зазначено, що маршрут уздовж узбережжя Оману все ще доступний для транзиту. Водночас Joint Maritime Information Center попередив моряків про необхідність очікувати радіокомунікації з військово-морськими силами та враховувати мінну небезпеку.

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що не дозволятиме суднам проходити протокою до завершення «іноземного втручання». За даними матеріалу, контроль над Ормузькою протокою, через яку до війни проходила п’ята частина світової торгівлі сирою нафтою та скрапленим природним газом, став центральною темою переговорів США та Ірану.

Ринковий ризик полягає в тому, що навіть за наявності доступного маршруту фактичний рух залишається обмеженим. У матеріалі зазначено, що в неділю в протоці майже не було видимого трафіку: лише два танкери з нафтопродуктами наближалися до водного шляху.

Для європейського ринку дизельного пального це важливо через залежність котирувань і логістичних премій від безпеки морських маршрутів. Навіть тимчасове обмеження руху через ключову протоку збільшує невизначеність щодо строків доставки, доступності танкерів і вартості фрахту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Fortune / Associated Press.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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