Південний маршрут через Ормузьку протоку залишився відкритим, але ризик для судноплавства зберігається

Fortune та Associated Press 12 липня повідомили, що південний маршрут Ормузької протоки вздовж узбережжя Оману залишався доступним для судноплавства, попри заяву Ірану про закриття водного шляху. Joint Maritime Information Center оцінив рівень загрози в протоці як «severe».

Для ринку нафти й нафтопродуктів ключовим залишається не формальний статус протоки, а фактична інтенсивність руху

У повідомленні від 12 липня зазначено, що маршрут уздовж узбережжя Оману все ще доступний для транзиту. Водночас Joint Maritime Information Center попередив моряків про необхідність очікувати радіокомунікації з військово-морськими силами та враховувати мінну небезпеку.

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що не дозволятиме суднам проходити протокою до завершення «іноземного втручання». За даними матеріалу, контроль над Ормузькою протокою, через яку до війни проходила п’ята частина світової торгівлі сирою нафтою та скрапленим природним газом, став центральною темою переговорів США та Ірану.

Ринковий ризик полягає в тому, що навіть за наявності доступного маршруту фактичний рух залишається обмеженим. У матеріалі зазначено, що в неділю в протоці майже не було видимого трафіку: лише два танкери з нафтопродуктами наближалися до водного шляху.

Для європейського ринку дизельного пального це важливо через залежність котирувань і логістичних премій від безпеки морських маршрутів. Навіть тимчасове обмеження руху через ключову протоку збільшує невизначеність щодо строків доставки, доступності танкерів і вартості фрахту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Fortune / Associated Press.