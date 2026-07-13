Французька атомна генерація знову стала погодним ризиком для європейських цін

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Французька атомна генерація знову стала погодним ризиком для європейських цін

Reuters повідомило, що організатори Tour de France скоротили дев’ятий етап перегонів на 30 км через екстремальну спеку: маршрут зменшили зі 185,5 км до 155,5 км після червоного попередження Meteo-France для департаменту Коррез. У цьому ж повідомленні Reuters зазначило, що Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень, а спека вже змушувала французькі атомні реактори знижувати виробництво.

Для ринку електроенергії ключовим є не сам спортивний епізод, а підтвердження продовження погодного стресу в Західній Європі. Французька атомна генерація має значення для регіонального балансу: коли висока температура води обмежує охолодження реакторів, скорочується доступність базової генерації та потенційно змінюється експортна позиція Франції. Це впливає на сусідні ринкові зони та може посилювати вечірні піки в умовах високого попиту на охолодження.

Що це означає для ринку

Для українських учасників ринку цей сигнал важливий як індикатор ризику європейських спредів. Якщо Франція скорочує атомну генерацію, сусідні ринки можуть отримати менше дешевого ресурсу, а ціна в години пікового попиту сильніше залежатиме від гнучкої генерації, імпорту та балансуючих ресурсів. У таких умовах середньодобова ціна менш інформативна, ніж погодинний профіль РДН і ВДР.

Ризики

Основний ризик — хибна оцінка імпортного або експортного вікна через недооцінку погодного впливу на атомну генерацію. Для арбітражу важливо відокремлювати денні години з високою сонячною генерацією від вечірніх годин, коли сонце зникає, попит на охолодження ще високий, а система потребує дорожчої гнучкості.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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