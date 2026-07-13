IEA зафіксувала падіння глобального попиту на нафту, але попит на бензин у США зріс

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

IEA зафіксувала падіння глобального попиту на нафту, але попит на бензин у США зріс

Associated Press повідомило, що, за даними звіту IEA, глобальний попит на нафту у 2026 році може знизитися приблизно на 1 млн барелів на добу — уперше після пандемійного 2020 року. Водночас споживання бензину в США у другому кварталі зросло, попри те що ціни на АЗС у травні були приблизно на 50% вищими за довоєнний рівень.

Слабший попит на нафту не зняв тиск із ринку бензину, бо пошкодження НПЗ підтримали високі ціни на готове пальне.

Associated Press із посиланням на звіт International Energy Agency повідомило, що глобальний попит на нафту в травні становив у середньому 97,9 млн барелів на добу, що на 5,3 млн барелів на добу менше, ніж роком раніше. Очікуване зниження попиту у 2026 році пояснюється вищими цінами на нафту та перебоями з фізичним постачанням.

У матеріалі зазначено, що перебої були спричинені війною між США та Іраном: судна з нафтою понад три місяці залишалися в Перській затоці й не могли безпечно пройти через Ормузьку протоку. Після крихкого припинення вогню в червні частина суден змогла вийти з Ормузу, що збільшило пропозицію нафти на ринку та сприяло зниженню цін на сировину.

Окремий акцент у матеріалі зроблено на розриві між ринком сирої нафти та ринком готового пального. За словами Джима Беркгарда, віцепрезидента та керівника напряму досліджень сирої нафти S&P Global Energy, пошкодження НПЗ у росії та на Близькому Сході призвели до того, що ціни на бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти залишалися підвищеними довше, ніж ціни на нафту.

Associated Press також навело дані щодо Китаю: скорочення споживання нафти там становило 1,5 млн барелів на добу, або 9%, що було найбільшим зниженням у світі. За оцінкою Даніеля Стерноффа, старшого наукового співробітника Center on Global Energy Policy при Columbia University, Китай тимчасово припинив поповнення стратегічного нафтового резерву, який раніше збільшувався майже на 1 млн барелів на добу.

«На ринок надходить потік сирої нафти, і попит на цю сировину просто нижчий», — заявив Джим Беркгард, віцепрезидент і керівник напряму досліджень сирої нафти S&P Global Energy.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Associated Press.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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