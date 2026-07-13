IEA зафіксувала падіння глобального попиту на нафту, але попит на бензин у США зріс

Associated Press повідомило, що, за даними звіту IEA, глобальний попит на нафту у 2026 році може знизитися приблизно на 1 млн барелів на добу — уперше після пандемійного 2020 року. Водночас споживання бензину в США у другому кварталі зросло, попри те що ціни на АЗС у травні були приблизно на 50% вищими за довоєнний рівень.

Слабший попит на нафту не зняв тиск із ринку бензину, бо пошкодження НПЗ підтримали високі ціни на готове пальне.

Associated Press із посиланням на звіт International Energy Agency повідомило, що глобальний попит на нафту в травні становив у середньому 97,9 млн барелів на добу, що на 5,3 млн барелів на добу менше, ніж роком раніше. Очікуване зниження попиту у 2026 році пояснюється вищими цінами на нафту та перебоями з фізичним постачанням.

У матеріалі зазначено, що перебої були спричинені війною між США та Іраном: судна з нафтою понад три місяці залишалися в Перській затоці й не могли безпечно пройти через Ормузьку протоку. Після крихкого припинення вогню в червні частина суден змогла вийти з Ормузу, що збільшило пропозицію нафти на ринку та сприяло зниженню цін на сировину.

Окремий акцент у матеріалі зроблено на розриві між ринком сирої нафти та ринком готового пального. За словами Джима Беркгарда, віцепрезидента та керівника напряму досліджень сирої нафти S&P Global Energy, пошкодження НПЗ у росії та на Близькому Сході призвели до того, що ціни на бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти залишалися підвищеними довше, ніж ціни на нафту.

Associated Press також навело дані щодо Китаю: скорочення споживання нафти там становило 1,5 млн барелів на добу, або 9%, що було найбільшим зниженням у світі. За оцінкою Даніеля Стерноффа, старшого наукового співробітника Center on Global Energy Policy при Columbia University, Китай тимчасово припинив поповнення стратегічного нафтового резерву, який раніше збільшувався майже на 1 млн барелів на добу.

«На ринок надходить потік сирої нафти, і попит на цю сировину просто нижчий», — заявив Джим Беркгард, віцепрезидент і керівник напряму досліджень сирої нафти S&P Global Energy.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Associated Press.