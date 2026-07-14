Дизпальне у Великій Британії знову дорожчає: середня ціна піднялася до 164,85 пенса за літр

Середня британська ціна дизпального зросла з нещодавнього мінімуму 164,52 до 164,85 пенса за літр. Водночас пальне залишається на 27 пенсів дешевшим, ніж у середині квітня, коли середня ціна досягала 191,54 пенса. RAC допускає подорожчання бензину й дизпального ще на кілька пенсів за літр протягом наступного тижня.

Зниження цін змінилося помірним зростанням

Британські роздрібні ціни почали реагувати на підвищення гуртової вартості пального, яке тривало з кінця червня до початку липня. Середня ціна дизпального зросла з мінімуму 164,52 до 164,85 пенса за літр станом на 13 липня. Дані AA також показували підвищення приблизно з 164,8 до 164,9 пенса за літр напередодні вихідних.

Попри зміну напрямку, дизпальне коштувало приблизно на 27 пенсів за літр менше, ніж у середині квітня, коли ціна після попереднього загострення на Близькому Сході досягла 191,54 пенса. Таким чином, нове зростання почалося з істотно нижчої бази.

Brent завершила день стрибком майже на 10%

Під час ранкових торгів 13 липня Brent перебувала поблизу $78–79 за барель, однак до завершення сесії подорожчала на $7,29, або 9,59%, до $83,30 за барель. Це було найбільше одноденне підвищення в доларовому вимірі з 2 квітня та найвище закриття з 12 червня. Причиною стало оголошення про відновлення американської морської блокади Ірану та скорочення руху суден через Ормузьку протоку.

Зміна нафтових котирувань не переноситься в роздрібну ціну механічно й одразу. На британському ринку спочатку змінюється гуртова вартість готового пального, після чого оператори АЗС поступово коригують ціни залежно від закупівель, запасів і конкуренції.

RAC очікує подальшого подорожчання

RAC прогнозує, що протягом наступного тижня бензин і дизпальне можуть подорожчати ще приблизно на кілька пенсів за літр. Прогноз є умовним: подальша динаміка залежить від розвитку конфлікту між США та Іраном і стійкості морських постачань через Перську затоку.

Британський приклад показує, що роздрібні ціни можуть змінити напрямок ще до виникнення фізичного дефіциту, якщо зростають гуртові котирування та ризикова премія. Матеріали про аналогічні механізми ціноутворення зібрано у рубриках «Дизельне паливо» та «Нафта».

Джерела: The Guardian: ціни на пальне у Великій Британії, Reuters: підсумки торгів нафтою 13 липня.