Заборона експорту дизпального з росії підняла премію газойлю до рекордних $60,77

Скорочення російського експорту та запроваджена до кінця липня заборона на вивезення дизпального посилили дефіцит пропозиції на світовому ринку. Відвантаження дизельного пального й газойлю з росії упродовж 1–10 липня становили лише 234 тис. барелів на добу проти 400 тис. у червні. Премія європейського низькосірчистого газойлю до Brent досягла рекордних $60,77 за барель, а Європа зіткнулася з посиленням конкуренції за альтернативні партії.

Російські відвантаження скоротилися до 234 тис. барелів на добу

Заборона експорту дизельного пального, запроваджена росією 8 липня для підтримання внутрішнього ринку, загострила глобальний дефіцит середніх дистилятів. Обмеження має діяти до 31 липня, хоча для окремих раніше погоджених напрямків передбачено винятки.

Ще до введення заборони російські відвантаження стрімко скорочувалися через зниження переробки, внутрішній дефіцит пального та пошкодження НПЗ унаслідок українських атак. росія залишається другим після США найбільшим експортером дизельного пального, тому випадіння її обсягів змінює баланс навіть на ринках, які безпосередньо не купують російські нафтопродукти.

Період Відвантаження дизпального й газойлю з росії Середній рівень 2025 року близько 817 тис. барелів на добу Червень 2026 року 400 тис. барелів на добу 1–10 липня 2026 року 234 тис. барелів на добу

Таким чином, на початку липня російські відвантаження були більш ніж утричі меншими за середній рівень 2025 року. Заборона закріпила вже наявне скорочення пропозиції та позбавила світовий ринок можливості швидко відновити російський експорт.

Премія європейського газойлю до Brent встановила рекорд

Європейські ф’ючерси на низькосірчистий газойль відреагували зростанням премії до Brent до $60,77 за барель. Ця різниця між вартістю готового нафтопродукту та сирої нафти є показником напруженості продуктового ринку й наближеним індикатором маржі нафтопереробки.

У США ф’ючерси на дизельне пальне з ультранизьким умістом сірки зросли на 11% — до $154 за барель. Їхня премія до WTI досягла $80 за барель. Одночасне збільшення спредів у США та Європі свідчить, що проблема полягає не лише у вартості сирої нафти, а в обмеженій спроможності НПЗ забезпечити ринок необхідними обсягами готового пального.

Додатковий тиск створило скорочення запасів у США. Станом на 3 липня вони зменшилися більш ніж на 4,5 млн барелів — до 97,8 млн барелів, що на 6% нижче середнього рівня за п’ять років. Запаси дизпального у регіоні Амстердам — Роттердам — Антверпен також залишалися істотно нижчими за звичайний для цього періоду діапазон.

Європа конкуруватиме за американські партії з Туреччиною та Бразилією

Європейський Союз і Велика Британія не імпортують російське пальне, однак припинення експорту з росії скорочує загальну пропозицію на світовому ринку. Традиційні покупці російського дизпального, зокрема Туреччина та Бразилія, змушені шукати заміну у США, на Близькому Сході та в інших експортних центрах.

Це безпосередньо посилює конкуренцію за американські партії, які після перебоїв у проходженні Ормузької протоки стали одним із головних джерел додаткового пального для ЄС і Великої Британії. Перенаправлення американського дизпального до Латинської Америки або Туреччини означає зменшення кількості вантажів, доступних європейським покупцям.

Додатковим ризиком залишається Китай. Послаблення китайських обмежень на експорт нафтопродуктів у липні могло б частково збільшити азійську пропозицію, однак нове загострення на Близькому Сході робить продовження такого експорту в серпні непевним.

Структурні передумови нинішньої ситуації «Термінал» раніше розглядав у матеріалі про те, як санкційний контроль ЄС і залежність від постачання з Індії та Туреччини підвищують напруженість на ринку дизпального. Інші матеріали про ціни, переробку та логістику зібрано в рубриці «Дизельне паливо».

Джерела: Reuters: Russia’s diesel export ban deepens global supply crunch, Reuters: Russia bans diesel exports to ensure domestic supply.