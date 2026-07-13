Пальне дорожчає швидше за нафту: дизель і газойль залишаються вузьким місцем ринку

Los Angeles Times із посиланням на Bloomberg повідомила 11 липня, що бензин, дизельне пальне та авіаційне пальне знову дорожчають, хоча ціни на сиру нафту знижуються. Розрив між вартістю нафтопродуктів і сирої нафти досяг рекордних рівнів у США та інших регіонах.

Високе завантаження НПЗ не ліквідує дефіцит, якщо запаси продовжують скорочуватися

Матеріал Los Angeles Times від 11 липня описує рідкісне розходження між цінами на сиру нафту і нафтопродукти. За даними видання, глобальні нафтові бенчмарки майже стерли ціновий сплеск, спричинений війною в Ірані, але готове пальне залишається дорогим через дефіцит пропозиції.

Серед ключових причин названо російську заборону на експорт дизельного пального, відновлення бойових дій навколо Ормузької протоки та низькі запаси. За оцінкою матеріалу, росія є другим найбільшим експортером дизельного пального у світі після США та забезпечує 11% глобальних відвантажень.

Видання зазначає, що країни, які покладалися на російське пальне, зокрема Бразилія і Туреччина, останніми днями конкурують за неросійські обсяги. Це має значення для Європи, оскільки ринок дизельного пального є глобальним: дефіцит в одному регіоні впливає на премії та доступність вантажів в інших.

Окремий ризик для Європи — спека. За даними матеріалу, високі температури можуть обмежувати здатність європейських НПЗ працювати на повну потужність: через обмеження систем охолодження та конденсації виробництво може скорочуватися до 15% під час теплової хвилі.

«НПЗ уже працюють із дуже високим рівнем завантаження. І все ж запаси продовжують скорочуватися», — заявив Jamie Torrance, який керує торгівлею дизельним і авіаційним пальним у Trafigura Group.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Los Angeles Times / Bloomberg.