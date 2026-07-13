Пальне дорожчає швидше за нафту: дизель і газойль залишаються вузьким місцем ринку

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Пальне дорожчає швидше за нафту: дизель і газойль залишаються вузьким місцем ринку

Los Angeles Times із посиланням на Bloomberg повідомила 11 липня, що бензин, дизельне пальне та авіаційне пальне знову дорожчають, хоча ціни на сиру нафту знижуються. Розрив між вартістю нафтопродуктів і сирої нафти досяг рекордних рівнів у США та інших регіонах.

Високе завантаження НПЗ не ліквідує дефіцит, якщо запаси продовжують скорочуватися

Матеріал Los Angeles Times від 11 липня описує рідкісне розходження між цінами на сиру нафту і нафтопродукти. За даними видання, глобальні нафтові бенчмарки майже стерли ціновий сплеск, спричинений війною в Ірані, але готове пальне залишається дорогим через дефіцит пропозиції.

Серед ключових причин названо російську заборону на експорт дизельного пального, відновлення бойових дій навколо Ормузької протоки та низькі запаси. За оцінкою матеріалу, росія є другим найбільшим експортером дизельного пального у світі після США та забезпечує 11% глобальних відвантажень.

Видання зазначає, що країни, які покладалися на російське пальне, зокрема Бразилія і Туреччина, останніми днями конкурують за неросійські обсяги. Це має значення для Європи, оскільки ринок дизельного пального є глобальним: дефіцит в одному регіоні впливає на премії та доступність вантажів в інших.

Окремий ризик для Європи — спека. За даними матеріалу, високі температури можуть обмежувати здатність європейських НПЗ працювати на повну потужність: через обмеження систем охолодження та конденсації виробництво може скорочуватися до 15% під час теплової хвилі.

«НПЗ уже працюють із дуже високим рівнем завантаження. І все ж запаси продовжують скорочуватися», — заявив Jamie Torrance, який керує торгівлею дизельним і авіаційним пальним у Trafigura Group.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Los Angeles Times / Bloomberg.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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