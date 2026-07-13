Eni попередила про ризик виходу нафтового ринку з діапазону 80–100 доларів до початку 2027 року

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Eni попередила про ризик виходу нафтового ринку з діапазону 80–100 доларів до початку 2027 року

 

Генеральний директор Eni Клаудіо Дескальці заявив, що нафтовий ринок може вийти з діапазону 80–100 доларів за барель до першого кварталу 2027 року, якщо близькосхідний конфлікт триватиме. За його словами, вивільнення запасів стримувало ціни, але така стратегія має зростаючі ризики через обмеженість світових резервів.

Ключовим ризиком для ринку стає не лише рівень запасів, а й залежність від контрольованих морських проходів

Reuters 11 липня повідомило, що Клаудіо Дескальці в інтерв’ю Il Sole 24 Ore пов’язав ризик нового цінового руху з продовженням конфлікту на Близькому Сході. За його словами, використання запасів допомогло утримати нафту переважно в діапазоні 80–100 доларів за барель, але глобальні резерви не є безмежними.

Дескальці заявив, що світові нафтові запаси скорочувалися в середньому на 3,8 млн барелів на добу, а в травні падіння прискорилося до 4,6 млн барелів на добу. Він пов’язав це з порушеннями, спричиненими війною в Ірані, яка почалася наприкінці лютого.

Для європейського ринку нафтопродуктів ця позиція важлива через акцент не лише на обсягах сировини, а й на маршрутах її постачання. Дескальці прямо вказав на потребу зосередитися на виробниках у Північній Африці, Африці на південь від Сахари, Латинській Америці та Південно-Східній Азії, одночасно зменшуючи залежність від контрольованих морських проходів.

Reuters також зазначає, що Eni має обмежену експозицію до Близького Сходу, тоді як більша частина її upstream-видобутку розташована в Африці та Латинській Америці. Це напряму пов’язує ринкову оцінку компанії з темою диверсифікації джерел і маршрутів постачання.

«Довгострокове рішення — це більша енергетична безпека через диверсифікацію джерел і маршрутів постачання», — заявив генеральний директор Eni Клаудіо Дескальці.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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