Развитие возобновляемой энергетики в Китае: перспективы до 2050 года

На ежегодной 25-й Конференции стран-участниц Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (COP25) в Мадриде было представлено новое масштабное исследование, посвящённое развитию энергетического сектора Китая до 2050 года — Перспективы возобновляемой энергии (China Renewable Energy Outlook — CREO 2019). Церемонию презентации доклада открыл вице-министр КНР по экологии и охране окружающей среды Жао Юминь.

Об этом пишут ЭлектроВести.

Доклад подготовили Китайский национальный центр возобновляемой энергии (China National Renewable Energy Center — CNREC) и Государственный институт энергетических исследований (Energy Research Institute — ERI) в «тесной кооперации с национальными и международными партнёрами».

В настоящее время в КНР обсуждается новый, 14-й пятилетний план развития страны (2021-2025), и ведутся оживлённые дискуссии на предмет, что в этот план должно быть включено. Новый доклад содержит соответствующие предложения от одной из «ветвей» китайской власти. В нём видное место отведено именно краткосрочным целям — на период этой пятилетки.

Авторы отмечают, что КНР достигла больших успехов в деле перестройки своей энергетической системы в соответствии с задачами нынешнего 13-ого пятилетнего плана, однако «следующие пять лет будут иметь решающее значение для энергетического перехода». «Энергетическая трансформация стартовала, но нужна энергетическая революция».

В докладе содержатся следующие ключевые рекомендации для 14-ого пятилетнего плана:

Установить амбициозные, но реалистичные конечные цели на этот период. В частности, снизить энергоёмкость реального ВВП на 21% и углеродоемкость реального ВВП на 27%.

Учитывая снижение затрат на ветровую и солнечную энергию, увеличить темпы развития ВИЭ. В среднем за год на период 14-й пятилетки предлагается устанавливать 53 ГВт ветровых электростанций и 58 ГВт солнечных.

Обеспечить поддержку политики развития ВИЭ, например, строгие обязательства по покупке ВИЭ электроэнергии, после перехода от субсидирования к рыночным ценам.

Интернализировать экстерналии от использования ископаемого топлива с помощью усовершенствованного механизма торговли выбросами.

Стимулировать электрификацию в промышленности – для сокращения потребления угля, и на транспорте — чтобы остановить рост потребления нефтепродуктов.

Избегать строительства новых угольных электростанций и осуществлять упорядоченное закрытие неэффективных электростанций и угольных шахт.

В докладе рассматриваются два сценария энергетического развития. Сценарий «Заявленная политика» (Stated Policies scenario) отражает последствия реализации уже утвержденных государственных мероприятий, в то время как сценарий «Ниже 2°C» (Below 2°C) показывает путь, который может пройти Китай для достижения целей Парижского соглашения.

Основным сценарием в CREO является «Ниже 2°C», который и рассматривается в резюме к Докладу (полный текст выйдет в январе).

В данном сценарии предусматривается радикальное снижение потребления угля и его доли как в выработке электроэнергии, так и в потреблении энергии.

Уже к 2035 году доля безуглеродных источников энергии в выработке электричества составит 78%, а в 2050 году – 91%. Солнечная и ветровая энергия обеспечит 58% выработки электроэнергии в 2035 году и 73% в 2050. По сравнению с 2018 годом увеличится выработка атомных и газовых электростанций, но их доля останется крайне незначительной.

Ранее «Терминал» писал, правительство Китая больше не будет финансировать крупномасштабные солнечные электростанции с 2020 года. Финансирование будет продолжено только для «децентрализованных» объектов мощностью до мегаватта.