Швейцарской компании грозят санкциями за «Северный поток — 2″

Обновлено: Декабрь 20, 2019. Тэги: , , ,

Швейцарской компании грозят санкциями за «Северный поток — 2″

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарскую компанию Allseas о возможных санкциях, если та продолжит участвовать в проекте газопровода «Северный поток — 2″.

Об этом пишет DW.

«Мы понимаем, что российское правительство платит Allseas значительную сумму за завершение строительства газопровода», — говорится в письме сенаторов руководителю Allseas Эдварду Хереме, опубликованном в четверг, 19 декабря. Однако если компания продолжит работу «хотя бы один день» после подписания американского закона о санкциях, Allseas может столкнуться с «потенциально разрушительными юридическими и экономическими санкциями».

Штрафные меры, прописанные в законе «О защите энергетической безопасности Европы», направлены на компании-операторы судов, с помощью которых через Балтийское море прокладывают трубы для «Северного потока — 2″. В письме сенаторы ссылаются на то, что Allseas использует как минимум один корабль для прокладки таких труб. Политики заявляют, что любые лица, которые предоставят свои суда для прокладки труб «Северного потока — 2″, будут подвергнуты санкциям. В частности, им запретят въезд в США, а любая собственность, находящаяся на территории страны, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

«Если вы попытаетесь завершить трубопровод в течение следующих 30 дней, вы уничтожите его акционерную стоимость и разрушите будущую жизнеспособность своей компании», — говорится в письме сенаторов. Цель санкций состоит в том, чтобы гарантировать, что строительство трубопровода не будет закончено. Законопроект был внесен Тедом Крузом. Конгресс США его уже одобрил, а президент страны Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время подпишет этот документ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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