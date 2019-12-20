Швейцарской компании грозят санкциями за «Северный поток — 2″

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарскую компанию Allseas о возможных санкциях, если та продолжит участвовать в проекте газопровода «Северный поток — 2″.

Об этом пишет DW.

«Мы понимаем, что российское правительство платит Allseas значительную сумму за завершение строительства газопровода», — говорится в письме сенаторов руководителю Allseas Эдварду Хереме, опубликованном в четверг, 19 декабря. Однако если компания продолжит работу «хотя бы один день» после подписания американского закона о санкциях, Allseas может столкнуться с «потенциально разрушительными юридическими и экономическими санкциями».

Штрафные меры, прописанные в законе «О защите энергетической безопасности Европы», направлены на компании-операторы судов, с помощью которых через Балтийское море прокладывают трубы для «Северного потока — 2″. В письме сенаторы ссылаются на то, что Allseas использует как минимум один корабль для прокладки таких труб. Политики заявляют, что любые лица, которые предоставят свои суда для прокладки труб «Северного потока — 2″, будут подвергнуты санкциям. В частности, им запретят въезд в США, а любая собственность, находящаяся на территории страны, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

«Если вы попытаетесь завершить трубопровод в течение следующих 30 дней, вы уничтожите его акционерную стоимость и разрушите будущую жизнеспособность своей компании», — говорится в письме сенаторов. Цель санкций состоит в том, чтобы гарантировать, что строительство трубопровода не будет закончено. Законопроект был внесен Тедом Крузом. Конгресс США его уже одобрил, а президент страны Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время подпишет этот документ.