Беларусь рассматривает Украину в качестве альтернативного поставщика нефти

Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая варианты кроме России, в том числе и Украину.

Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны, передает БЕЛТА.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти, Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом», — сказал Крутой.

По его словам, в переговорах с Россией в то же время новых нюансов на сегодняшний день нет.

«Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — подчеркнул Дмитрий Крутой.

«Терминал» писал, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский и «Нафтан» из города Новополоцка) снизили загрузку до технологического минимума.

4 января «Белнефтехим» сообщил о договоренности с Россией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Льготные поставки нефти в объеме 133 тысяч тонн из России готовы вести две российские компании, которые принадлежат российскому олигарху Михаилу Гуцериеву. Всего Беларусь покупает в России 25 млн тонн нефти.