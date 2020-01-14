Беларусь рассматривает Украину в качестве альтернативного поставщика нефти

Обновлено: Январь 14, 2020. Тэги: , , , , ,

Беларусь рассматривает Украину в качестве альтернативного поставщика нефти

Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая варианты кроме России, в том числе и Украину.

Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны, передает БЕЛТА.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти, Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом», — сказал Крутой.

По его словам, в переговорах с Россией в то же время новых нюансов на сегодняшний день нет.

«Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — подчеркнул Дмитрий Крутой.

«Терминал» писал, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский и «Нафтан» из города Новополоцка) снизили загрузку до технологического минимума.

4 января «Белнефтехим» сообщил о договоренности с Россией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. Льготные поставки нефти в объеме 133 тысяч тонн из России готовы вести две российские компании, которые принадлежат российскому олигарху Михаилу Гуцериеву. Всего Беларусь покупает в России 25 млн тонн нефти.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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