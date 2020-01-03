РФ с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ

Обновлено: Январь 03, 2020. Тэги: , , ,

РФ с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ

Россия с 1 января 2020 года прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли республики.

«Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», — сообщил источник.

При этом собеседник агентства обратил внимание, что у белорусской стороны есть нефтяные запасы и НПЗ пока работают в штатном режиме. В республике два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан»).

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В понедельник-вторник, 30-31 декабря, президенты Белоруссии и России провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему.

Во вторник, 31 декабря, глава госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и РФ и заключить контракты на поставку нефти в страну «с целью обеспечения бесперебойной работы» двух НПЗ. Также Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни альтернативную поставку нефти в страну.

Двадцатого декабря по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Лукашенко заявлял, что Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, цены будут не выше уровня 2019 года. До этого был подписан баланс поставок российской нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллиона тонн.

При это ранее Лукашенко говорил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может начать реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и «конфисковать» для этого две трубы магистрального нефтепровода «Дружба», по которым идет транзит российской нефти на Запад.

По его словам, подача нефти прекратилась с 1 января 2020 года, а «непрерывные партии закончились 31 декабря».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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