Китай вложит $600 млн в НПЗ Dos Bocas, флагманский проект президента Мексики

Обновлено: Январь 14, 2020. Тэги: , , ,

Китай вложит $600 млн в НПЗ Dos Bocas, флагманский проект президента Мексики

Посол Китая в Мексике Жу Кинькяо сообщил, что китайские банки вложат 600 миллионов долларов в строительство нового нефтеперерабатывающего завода Dos Bocas в южном мексиканском штате Табаско на берегу Мексиканского залива.

Об этом сообщил Прайм.

«Объём совместного финансирования составит 600 миллионов долларов», — сообщил посол, выступая в министерстве энергетики Мексики в ходе мероприятий по случаю дней Китая. Слова чиновника приводит издание Economista.

НПЗ Dos Bocas в Табаско — один из ключевых инфраструктурных проектов президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, он станет седьмым нефтеперерабатывающим предприятием в стране.

Строительство завода общей стоимостью около 8 миллиардов долларов стартовало в июне 2019 года, ввод в эксплуатацию в 2022 году позволит производить до 110 тысяч баррелей бензина в сутки, что составляет около 20% от объёма текущего импорта.

Поддержка нефтегазовой отрасли и государственной компании Petroleros Mexicanos (Pemex), в которую войдёт новый НПЗ, заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Бюджет Мексики на 2020 год включает 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, снижение налоговой нагрузки в 2020-2021 годах составит 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов).

Задолженность Pemex перед международными кредиторами составляет около 100 миллиардов долларов, убыток по итогам девяти месяцев 2019 года превысил 176 миллиардов песо (9 миллиардов долларов).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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