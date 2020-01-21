Беларусь закупила 80 тыс тонн норвежской нефти для НПЗ «Нафтан»

Обновлено: Январь 21, 2020. Тэги: , ,

Беларусь закупила 80 тыс тонн норвежской нефти для НПЗ «Нафтан»

Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на слова представителя белорусского госконцерна «Белнефтехим».

«Белорусская компания закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она через клайпедский порт пойдет на завод «Нафтан», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января. «Речь шла, по-моему, про 21-е января», — отметил представитель концерна.

При этом он не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу. «Работаем пока с этой партией, дальше уже будем смотреть», — добавил собеседник агентства.

«Терминал» писал, правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая варианты кроме России, в том числе и Украины.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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