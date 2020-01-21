Беларусь закупила 80 тыс тонн норвежской нефти для НПЗ «Нафтан»

Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на слова представителя белорусского госконцерна «Белнефтехим».

«Белорусская компания закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она через клайпедский порт пойдет на завод «Нафтан», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января. «Речь шла, по-моему, про 21-е января», — отметил представитель концерна.

При этом он не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу. «Работаем пока с этой партией, дальше уже будем смотреть», — добавил собеседник агентства.

«Терминал» писал, правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая варианты кроме России, в том числе и Украины.