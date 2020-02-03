Нафтогаз радить не продавати собак, а звернутися за субсидією

НАК «Нафтогаз України» закликав сім’ї, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, звернутися за субсидією.

Про це повідомляє Нафтогаз у Facebook.

«Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію… Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом», — йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі зазначили, що в держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Це понад 130 млн грн щодня.

«Термінал» писав, кабінет міністрів обмежив ціну продажу НАК «Нафтогаз України» газу для споживачів з пільговими умовами (ПСО) — тепловикам і населенню — не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення ціни газу на нідерландському хабі TTF.