Уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування

Обновлено: Февраль 07, 2020. Тэги: , ,

Уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування

Уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Дійсно правильно буде, щоб людина отримувала платіжки за ці дві послуги одним документом. Рішення про розділення платіжок ухвалює незалежний регулятор — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тому ми звернулись до них щодо оптимізації цього питання», — сказав Олексій Гончарук.

Він пояснив, що через анбандлінг, тобто розділення послуг з надання газу та його транспортування, люди отримують дві платіжки, відповідно до європейських норм.

Але сукупна сума двох платіжок, за словами Прем’єр-міністра, все одно менша, ніж сума однієї платіжки в минулому році.

Це, зокрема, стало можливим завдяки злагодженій роботі Президента, Уряду та Верховної Ради: «Ми в рекордно короткий термін запустили процедуру анбандлінгу, завдяки ухваленому депутатами відповідного закону. Це дало нам можливість завершити перемовини з європейцями, росіянами. Як результат — ціна на газ цієї зими абсолютно нижча, ніж могла би бути, якби не було нового газового контракту. Цю роботу оцінюють у тому числі міжнародні партнери».

«Термінал» писав, у січні українці отримали дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування, але це не вплине на сукупну вартість платежу. Про це написав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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