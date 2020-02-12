В Харькове муниципальные парковки планируется оборудовать электрозаправками

В Харькове планируется провести инвестиционный конкурс, чтобы на стоянках КП «Муниципальная парковка» сделать электрозаправки для электромобилей и газовые заправки.

«В соответствии с международными соглашениями, подписанными Украиной и европейскими инвестиционными банками по государственным программам, есть необходимость развивать экологические виды транспорта. Речь идет об электротранспорте и транспорте, который работает на альтернативных видах топлива. Поэтому мы проведем в Харькове инвестиционный конкурс, чтобы на объектах КП «Муниципальная парковка» появились электрозаправки и газозаправки», — цитирует пресс-служба директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергея Дульфана.

По его словам, предполагается, что необходимое оборудование будет установлено за счет инвестора.

В 2019 в Украине приобрели и зарегистрировали 7 012 электромобилей, что на треть больше чем в 2018 году. 6 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля.

Так, уже 1 января 2020 года этот закон вступил в силу. Теперь места для парковки и зарядки электромобилей должны указываться соответствующими дорожными знаками, а для электромобилей вводятся особые номерные знаки с зеленым цветом шрифта вместо привычного черного.

Читайте в «Терминале», новая инфраструктура появится в рамках проекта «Трансграничная зеленая транспортная сеть», который официально стартовал 3 октября. Проект, инициатором и главным бенефициаром которого выступает Ивано-Франковск вместе с Бая-Маре (Румыния), Ньиредьхаза (Венгрия) и Михаловце (Словакия), предусматривает приобретение и установку 19 зарядных станций (11 из которых на территории Украины) с помощью которых на электромобилях можно будет беспрепятственно преодолеть расстояние в 1200 км между городами.