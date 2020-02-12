В Харькове муниципальные парковки планируется оборудовать электрозаправками

Обновлено: Февраль 12, 2020. Тэги: , , ,

В Харькове муниципальные парковки планируется оборудовать электрозаправками

В Харькове планируется провести инвестиционный конкурс, чтобы на стоянках КП «Муниципальная парковка» сделать электрозаправки для электромобилей и газовые заправки.

«В соответствии с международными соглашениями, подписанными Украиной и европейскими инвестиционными банками по государственным программам, есть необходимость развивать экологические виды транспорта. Речь идет об электротранспорте и транспорте, который работает на альтернативных видах топлива. Поэтому мы проведем в Харькове инвестиционный конкурс, чтобы на объектах КП «Муниципальная парковка» появились электрозаправки и газозаправки», — цитирует пресс-служба директора департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Сергея Дульфана.

По его словам, предполагается, что необходимое оборудование будет установлено за счет инвестора.

В 2019 в Украине приобрели и зарегистрировали 7 012 электромобилей, что на треть больше чем в 2018 году. 6 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля.

Так, уже 1 января 2020 года этот закон вступил в силу. Теперь места для парковки и зарядки электромобилей должны указываться соответствующими дорожными знаками, а для электромобилей вводятся особые номерные знаки с зеленым цветом шрифта вместо привычного черного.

Читайте в «Терминале», новая инфраструктура появится в рамках проекта «Трансграничная зеленая транспортная сеть», который официально стартовал 3 октября. Проект, инициатором и главным бенефициаром которого выступает Ивано-Франковск вместе с Бая-Маре (Румыния), Ньиредьхаза (Венгрия) и Михаловце (Словакия), предусматривает приобретение и установку 19 зарядных станций (11 из которых на территории Украины) с помощью которых на электромобилях можно будет беспрепятственно преодолеть расстояние в 1200 км между городами.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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