Обладнання залізничних вокзалів зарядними станціями для електромобілів почалося з Києва

На Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювала зарядна станція для електромобілів.
Згодом таке устаткування планується встановити й на інших вокзалах країни. Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Міністр інраструктури зазначив, що розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів — крок, який дозволить збільшити кількість укранців, які користуються електромобілями.
Наразі дві такі станції вже встановлені на Вокзальній площі. Вони розраховані на одночасне зарядження чотирьох автівок. Пристрої мають 3 точки підключення для авто: ССS Combo або ССS Combo 2, Type 2 та CHAdeMo. Вартість зарядження автомобіля 6,50 грн за 1 кВтГ. Орієнтовний час повного зарядження автомобіля Tesla 100D – близько 2 годин, Nissan Leaf 2019 – трохи більше 1 год. та BMW i3 – близько 40 хв. Компанія, що встановлювала зарядні станції була обрана в системі ProZorro, нею стала ТзОВ «ГРУПА ЕЛЕКТРОЮА», яке надало найвигіднішу пропозицію.
«Термінал» писав, у Харкові планується провести інвестиційний конкурс, щоб на стоянках КП «Муніципальне паркування» зробити електрозаправки для електромобілів і газові заправки.