Обладнання залізничних вокзалів зарядними станціями для електромобілів почалося з Києва

Обновлено: Февраль 25, 2020. Тэги: , , ,

Обладнання залізничних вокзалів зарядними станціями для електромобілів почалося з Києва

На Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювала зарядна станція для електромобілів.

Згодом таке устаткування планується встановити й на інших вокзалах країни.   Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр інраструктури зазначив, що розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів — крок, який дозволить збільшити кількість укранців, які користуються електромобілями.

Наразі дві такі станції вже встановлені на Вокзальній площі. Вони розраховані на одночасне зарядження чотирьох автівок. Пристрої мають 3 точки підключення для авто: ССS Combo або ССS Combo 2, Type 2 та CHAdeMo. Вартість зарядження автомобіля 6,50 грн за 1 кВтГ. Орієнтовний час повного зарядження автомобіля Tesla 100D – близько 2 годин, Nissan Leaf 2019 – трохи більше 1 год. та BMW i3 – близько 40 хв. Компанія, що встановлювала зарядні станції була обрана в системі ProZorro, нею стала ТзОВ «ГРУПА ЕЛЕКТРОЮА», яке надало найвигіднішу пропозицію.

«Термінал» писав, у Харкові планується провести інвестиційний конкурс, щоб на стоянках КП «Муніципальне паркування» зробити електрозаправки для електромобілів і газові заправки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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