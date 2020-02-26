До завершеня конкурсу на посаду керівника Укренерго т.в.о призначено Володимира Кудрицького

З 27 лютого 2020 року до моменту завершення конкурсу на посаду керівника компанії виконуючим обов’язки голови правління наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила першого заступника голови правління Володимира Кудрицького.



Про це йдеться на сайті Укренерго.

Володимир Кудрицький запевнив, що Укренерго і надалі зберігатиме незалежність в своїй діяльності системного оператора.

«Компанія і надалі виконуватиме свої основні функції для забезпечення надійності роботи енергосистеми. Також будуть збережені і дотримані принципи корпоративного управління, незмінними залишатимуться і наші стратегічні цілі», – зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, Всеволод Ковальчук почав виконувати обов’язки керівника НЕК «Укренерго» з жовтня 2015 р. За цей період компанія зазнала кардинальних інституційних змін, в основі яких були закладені європейські принципи та правила. Історичними подіями стали підписання у 2017 р. угоди про умови можливої інтеграції ОЕС України до ENTSO-E та запуск у 2019 р. нового ринку електроенергії.

«Термінал» писав, Наглядова рада ПрАТ «НЕК «Укренерго» відповідно до своїх повноважень минулого тижня розглянула звернення і прийняла рішення про припинення обов’язків Всеволода Ковальчука як голови правління компанії.