Ковальчук йде з посади голови Укренерго

Наглядова рада ПрАТ «НЕК «Укренерго» відповідно до своїх повноважень минулого тижня розглянула звернення і прийняла рішення про припинення обов’язків Всеволода Ковальчука як голови правління компанії.

Про це Ковальчук написав у Facebook.

«Відсьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління «Укренерго». Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців. Понад чотири роки я мав честь керувати системним оператором української енергосистеми, трансформуючи його з типового, хоч і спеціалізованого, українського державного підприємства в сучасну компанію, яка має найближчим часом увійти в велику сім’ю європейських операторів систем передачі», — написав Ковальчук.

Він зазначив, що не розділяє поточну політику в галузі, а особливо політизацію суто економічних процесів на ринку електроенергетики.

«Я завжди був і залишаюся прихильником ліберальних економічних законів, сильної держави та верховенства права. Блокування діяльності стратегічних підприємств, порушення букви та духу міжнародних зобов’язань, бездіяльність, популізм і адміністративний тиск я зневажаю та вважаю для себе неприйнятним працювати в подібних умовах», — зазначив Ковальчук.

Він зазначає, що Міністерство енергетики та захисту довкілля не виконує своїх зобов’язань у частині формування політики у галузі.

«Саме ця інституція несе повну відповідальність за стратегію розвитку, збалансованість ринків, реалізацію положень законів в сфері електроенергетики та міжнародних договорів України, які мають силу законів… На жаль, впродовж тривалого часу робота «Укренерго» блокується діями або бездіяльністю цієї установи, аж до того, що ми змушені були захищати інтереси компанії в судовому порядку. Сертифікація Укренерго як незалежного оператора за європейськими стандартами (що є, зокрема, обов’язковою умовою до інтеграції в європейську енергомережу) безпідставно відтермінована на невизначений термін, бо необхідні зміни в законодавство так і не були ініційовані профільним Міністерством, незважаючи на наші численні звернення», — розповів Ковальчук.