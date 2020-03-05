Укргазвидобування до місцевих бюджетів перерахувало 82 млн грн рентних платежів

АТ «Укргазвидобування» за січень 2020 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 81,9 млн грн рентних платежів.
Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 1,6 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за січень 2020 року, повідомила пресслужба товариства.
5% від рентних платежів – 81,9 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей.
Близько 90% цих коштів сконцентровано у двох газовидобувних областях: Харківській і Полтавській.
Загалом рентні кошти розподіляються між регіонами наступним чином:
- - Харківська обл. – 39,7 млн грн
- - Полтавська обл. – 35,6 млн грн
- - Львівська обл. – 3,3 млн грн
- - Дніпропетровська обл. – 1,7 млн грн
- - Інші – 1,7 млн грн
Детальну інформацію щодо рентних нарахувань у розрізі районів та населених пунктів можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, що сума рентних платежів розраховується відповідно до ціни продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» на користь НАК «Нафтогаз України».