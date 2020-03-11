Платежки за транспортировку газа пересчитают задним числом — АГРУ

Платежки за транспортировку газа для тех, кто газ не потреблял, но получил платежки в январе-феврале с «космическими» суммами, пересчитают задним числом.

Об этом сообщил UBR.ua со ссылкой на Ассоциации газового рынка Украины.

Перерасчеты для домохозяйств сделают исходя из годовой заказанной мощности:

с газовой плитой – 39 куб. м в год;

с плитой и колонкой – 126 куб. м в год;

с автономным отоплением – 314 куб. м в год.

Платежки с новыми ценами и перерасчетом переплаты за два месяца придут в апреле.

Ранее «Терминал» писал о том, что либерализация рынка газа для всех категорий потребителей состоится в мае текущего года, когда завершится действие режима специальных обязанностей по продаже газа населению и будут устранены ограничения для бытовых потребителей по смене поставщика природного газа.