Средняя цена импортного газа снизилась еще на 3,9% – Минэкономики

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские предприятия в феврале 2020 года импортировали газ по средней цене $168,49 (4 тыс. 129,46 грн) за 1 тыс. куб. м, что на 3,9% ниже цены января-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $175,26 (4 тыс. 199,02 грн).

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в январе 2020 года составила $175,26 (4 199,02 грн) за тысячу кубометров, что на 0,8% ниже, чем в предыдущем месяце.

По данным таможенной статистики, украинские предприятия в декабре 2019 года импортировали газ по средней цене $176,69 или 4130,7 грн за тысячу кубометров, по сравнению с 4276,7 грн или $177,38 за тыс. куб. м в ноябре 2019 года.

В октябре цена импортного газа составляла $199,51 или 4988,46 грн, а в сентябре 2019 года – $174,69 или 4272,8 грн за тысячу кубометров.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Как ранее писал «Терминал», в украинских хранилищах осталось почти 16 миллиардов кубов газа.