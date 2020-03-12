Средняя цена импортного газа снизилась еще на 3,9% – Минэкономики

Обновлено: Март 12, 2020. Тэги: ,

Средняя цена импортного газа снизилась еще на 3,9% – Минэкономики

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские предприятия в феврале 2020 года импортировали газ по средней цене $168,49 (4 тыс. 129,46 грн) за 1 тыс. куб. м, что на 3,9% ниже цены января-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $175,26 (4 тыс. 199,02 грн).

Об этом сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в январе 2020 года составила $175,26 (4 199,02 грн) за тысячу кубометров, что на 0,8% ниже, чем в предыдущем месяце.

По данным таможенной статистики, украинские предприятия в декабре 2019 года импортировали газ по средней цене $176,69 или 4130,7 грн за тысячу кубометров, по сравнению с 4276,7 грн или $177,38 за тыс. куб. м в ноябре 2019 года.

В октябре цена импортного газа составляла $199,51 или 4988,46 грн, а в сентябре 2019 года – $174,69 или 4272,8 грн за тысячу кубометров.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Как ранее писал «Терминал», в украинских хранилищах осталось почти 16 миллиардов кубов газа.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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