Китайцы выздоравливают, а экономика КНР восстает из пепла

Национальное управление здравоохранения Китая объявило 12 марта, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден. Пекин готовится к перезапуску своей экономики.

Об этом пишет Haqqin.az .

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии инфекции COVID-19, которая охватила уже 110 стран, а за последние сутки в провинции Хубэй, откуда и пошел по миру новый вирус, были диагностированы лишь восемь новых случаев заболевания. Китай выздоравливает и готовится начать перезагрузку своей экономики.

Впрочем, точнее будет сказать, что уже начал, поскольку 9 марта состоялось, без всякого преувеличения, масштабное экономическое событие, которое масс-медиа, лихорадочно следившие за ценами на нефть и стремительным распространением коронавируса, обошли вниманием: китайская Jingye Group завершила поглощение британской British Steel.

Заводы в Сканторпе, Тиссайде и Скиннингроуве, предприятия с историей в полтора века, а также бизнес TSP Engineering в Камбрии теперь принадлежат китайскому собственнику. Китай теперь в самом сердце Великобритании и ее сталелитейной промышленности.

Правда, торжество несколько подпортила позиция Парижа, который наложил запрет на продажу завода British Steel, расположенного на северо-востоке Франции, заявив, что он имеет стратегическое значение для страны. Но китайские бизнесмены не слишком расстроились, не получится сейчас – прикупим позже, а пока пристально вглядываются в промышленные активы Нидерландов.

Излишний оптимизм, правда, неуместен, выход КНР из корона-кризиса не произойдет в одночасье, он займет месяцы и происходить будет достаточно неравномерно, слишком уж серьезным было падение, но уже сейчас очевидно, что кликушеские прогнозы о том, что экономика Китая «загнется», не оправдались.

Тем не менее, согласно опубликованной на днях таможенной статистике КНР, за январь-февраль нынешнего года падение экспорта с США, Японией, Великобританией, Канадой составило около 25%, экспорт с остальными партнерами сократился на 16%, а вся внешняя торговля «просела» ровно на 10 процентов.

Единственный рост был зафиксирован в отношении китайского импорта из США – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 4 процента, если так пойдет и дальше — Трамп, который добивался снижения зависимости от Китая, может ставить памятник коронавирусу: то, чего Штаты безуспешно добивались все последние годы, вирус сделал за два месяца.

К негативным последствиям можно отнести и то обстоятельства, что из-за корона-кризиса, сопровождавшегося всплеском синофобии, почти на два месяца был приостановлен целый ряд проектов инициативы «Пояс и Путь». Упущенное время нужно наверстывать, но этому препятствует то, что инфекции COVID-19 отправилась в международное турне, в том числе и в те страны, которые являются партнерами Пекина по этой инициативе.