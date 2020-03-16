«Укртранснафта» приймає другий нафтовий танкер для Білорусі

«Укртранснафта» розпочала розвантаження другого танкера з нафтою сорту Urals обсягом 80 тис. тонн в рамках договору про надання послуг з транспортування нафти до Білорусі.

Про це повідомляє «Економічна правда» с посиланням на прес-службу компанії «Укртранснафта».

Розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» до Мозирського НПЗ за маршрутом МНТ «Південний» – ЛВДС «Броди» – ЛВДС «Мозир».

У компанії нагадують, що «Укртранснафта» забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

Раніше «Тернінал» писав про те, що до українського порту прийшов перший танкер з нафтою для Білорусі.