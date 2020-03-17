Рубрика | Официоз, Украина

Парламент временно запретил начислять пеню за неуплату комуслуг и лишать должников жилья

Обновлено: Март 17, 2020. Тэги: ,

Парламент временно запретил начислять пеню за неуплату комуслуг и лишать должников жилья

Верховная Рада (ВР) на время эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) запретила наказывать граждан, если они просрочили коммунальные платежи. За несвоевременную оплату услуг ЖКХ нельзя ни насчитывать пеню, ни отказывать в предоставлении комуслуг. Временно нельзя и выселять злостных неплательщиков из их жилья за долги. А Кабмин должен позаботиться, чтобы карантин не повлиял на начисление субсидий.

Сообщает КиевVласть.

Об этом стало известно из содержания принятого Радой закона №3219 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Закон, предусматривающий меры в связи с распространением коронавируса и ограничениями, принятыми правительством, запрещает наказывать граждан при наличии у них долгов за комуслуги.

А именно, на время действия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, и в течение 30 дней с момента их отмены, законом запрещается:

  • начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ);
  • прекращение или приостановление предоставления ЖКУ гражданам Украины в случае неоплаты или оплаты ЖКУ не в полном объеме;
  • принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья (жилых домов, частей жилых домов, квартир, комнат в квартирах, комнат, жилых секций или блоков в общежитиях, других жилых помещений), принадлежащего на праве частной собственности гражданам Украины при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за ЖКУ;
  • принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату ЖКУ из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Тем временем Кабмин должен в двухдневный срок со дня вступления в силу закона обеспечить принятие нормативно-правовых актов, чтобы не допустить прекращения начисления и предоставления жилищных субсидий на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни. Напротив – правительство должно озаботиться расширением круга их получателей в связи с карантином.

Ранее «Терминал» писал о том, что облгазы и облэерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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