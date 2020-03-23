Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти — Лукашенко

Обновлено: Март 23, 2020. Тэги: , ,

Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти — Лукашенко

Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, передает БЕЛТА.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — спросил Александр Лукашенко.

Глава Администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

По словам Президента, на совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.

 Читайте еще, Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти.  Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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