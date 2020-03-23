Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти — Лукашенко

Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, передает БЕЛТА.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — спросил Александр Лукашенко.

Глава Администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

По словам Президента, на совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.

Читайте еще, Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт,

