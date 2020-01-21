Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти

Обновлено: Январь 21, 2020. Тэги: , , ,

Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти

Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, передает корреспондент БЕЛТА.

«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что на совещании в узком кругу специалистов необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшей работе нефтяного и нефтехимического комплексов. «В данном случае вопрос стоит в очередной раз о поставках нефти в Беларусь, в том числе с мировых рынков, не только из Российской Федерации, что мы уже и начали делать», — отметил белорусский лидер.

«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика — Российскую Федерацию», — сказал Президент.

Он подчеркнул, что самый важный вопрос — это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти: «Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня, и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами», — это большой ресурс.

«Терминал» писал, Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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