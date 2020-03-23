«Укрнафта» збільшує виробничі показники

За оперативними даними, в січні-лютому 2020 року видобула 252,2 тис. т нафти і конденсату і 195,7 млн м3 газу, що, відповідно, на 2,2% і 3,3% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Передає прес-служба компанії .

Середньодобові показники видобутку вуглеводнів за перші два місяці склали 4,2 тис. т нафти і конденсату і 3,26 млн м3 газу, дещо збільшившись у порівнянні з показниками минулого року.

Раніше «Термінал» писав про те, що «Укрнафта» в 2019р збільшила видобуток нафти майже на 5%.