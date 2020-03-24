Кабмин рассчитался с шахтерами по зарплате за 2019 год

Правительство рассчиталось с шахтерами за 2019г. и февраль 2020г., перечислив на выплату зарплат 327 млн грн.

Передает «Телеграф».

Кабинет министров погасил задолженность по зарплате перед работниками угольной отрасли за 2019 год и февраль 2020 года, перечислив на эти цели 327 млн грн.

«Средства в сумме 327 млн грн поступили шахтерам. С горняками рассчитались за 2019 год и февраль 2020 года», – сообщило Министерство энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на врио министра Виталия Шубина во вторник.

По его словам, получение заработной платы поможет людям, в частности, пройти все вызовы, поставленные распространением коронавируса.

Ранее «Терминал» писал о том, что повышение цены угля для госшахт улучшит ситуацию с зарплатами в секторе.