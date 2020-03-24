На нафтовому терміналі “Південний” розвантажують третій танкер з нафтою для Білорусі

АТ «Укртранснафта» почало розвантаження на Морському нафтовому терміналі «Південний» третього танкера з нафтою для Білорусі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Розвантаження нафти сорту Azeri Light обсягом 90 тис. тонн відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» за маршрутом МНТ «Південний» – ЛВДС «Броди» – ЛВДС «Мозир».

Нагадаємо, надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між АТ «Укртранснафта» та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ «Білоруська нафтова компанія». Водночас АТ «Укртранснафта» забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

«Термінал» писав, раніше в рамках договору з BNK (UK) Limited Укртранснафта прийняла два танкери з нафтою на МНТ «Південний». Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, а другого – 17 березня.