«Энергоатом» добивается в суде взыскания с ГП «ГарПок» 3 млрд грн за отпущенную в феврале электроэнергию

Обновлено: Март 26, 2020. Тэги: , ,

«Энергоатом» добивается в суде взыскания с ГП «ГарПок» 3 млрд грн за отпущенную в феврале электроэнергию

Хозяйственный суд Киева зарегистрировал дело №910/4160/20 по иску НАЭК «Энергоатом» к ГП «Гарантированный покупатель» на сумму 3 млрд грн.

Передает Энергореформа.

Как говорится в сообщении компании, НАЭК требует взыскания с ГарПока долга и штрафных санкций на сумму около 3 млрд грн за отпущенную в рамках выполнения в соответствии с постановлением Кабмина №483 специальных обязанностей электроэнергию.

НАЭК отметила, что вынуждена была ограничить продажу ГарПоку определенного объема электроэнергии, а также применить свое право на начисление штрафных санкций, поскольку предприятие нарушило условия договора с Энергоатомом, предполагающем своевременную и полную оплату отпущенной электроэнергии.

Энергоатом неоднократно обращал внимание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и Минэкоэнерго на критическую ситуацию на рынке электроэнергии, которая в результате приведет к тому, что ГарПок не сможет надлежащим образом выполнять условия договора купли-продажи электроэнергии, подчеркнули в НАЭК.

Энергоатом с 12 февраля ограничило продажу электроэнергии АЭС для «ГарПок» на 25% запланированного отпуска в связи с нарушением ГарПок сроков оплаты и накоплением задолженности перед «Энергоатомом» за проданную электроэнергию. При этом долг «ГарПока» перед «Энергоатомом» по итогам января-февраля 2020 года возрос до 2,8 млрд грн.

НАЭК заявила, что продажа (отпуск) всего надлежащего объема электрической энергии «ГарПоку» будет возобновлена «Энергоатомом» после устранения/прекращения действия обстоятельств, обусловивших такую приостановку отпуска электроэнергии и при условии получения от «ГарПока» полной оплаты всех неуплаченных сумм (включая все необходимые платежи, пеню, штраф и сумму возмещения расходов, ущерба), причитающихся «Энергоатому».

Ранее «Терминал» писал о том, что «Гарантированный покупатель» в феврале приобрел электроэнергии на 23% меньше, чем в январе.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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