«Энергоатом» добивается в суде взыскания с ГП «ГарПок» 3 млрд грн за отпущенную в феврале электроэнергию

Хозяйственный суд Киева зарегистрировал дело №910/4160/20 по иску НАЭК «Энергоатом» к ГП «Гарантированный покупатель» на сумму 3 млрд грн.

Передает Энергореформа.

Как говорится в сообщении компании, НАЭК требует взыскания с ГарПока долга и штрафных санкций на сумму около 3 млрд грн за отпущенную в рамках выполнения в соответствии с постановлением Кабмина №483 специальных обязанностей электроэнергию.

НАЭК отметила, что вынуждена была ограничить продажу ГарПоку определенного объема электроэнергии, а также применить свое право на начисление штрафных санкций, поскольку предприятие нарушило условия договора с Энергоатомом, предполагающем своевременную и полную оплату отпущенной электроэнергии.

Энергоатом неоднократно обращал внимание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и Минэкоэнерго на критическую ситуацию на рынке электроэнергии, которая в результате приведет к тому, что ГарПок не сможет надлежащим образом выполнять условия договора купли-продажи электроэнергии, подчеркнули в НАЭК.

Энергоатом с 12 февраля ограничило продажу электроэнергии АЭС для «ГарПок» на 25% запланированного отпуска в связи с нарушением ГарПок сроков оплаты и накоплением задолженности перед «Энергоатомом» за проданную электроэнергию. При этом долг «ГарПока» перед «Энергоатомом» по итогам января-февраля 2020 года возрос до 2,8 млрд грн.

НАЭК заявила, что продажа (отпуск) всего надлежащего объема электрической энергии «ГарПоку» будет возобновлена «Энергоатомом» после устранения/прекращения действия обстоятельств, обусловивших такую приостановку отпуска электроэнергии и при условии получения от «ГарПока» полной оплаты всех неуплаченных сумм (включая все необходимые платежи, пеню, штраф и сумму возмещения расходов, ущерба), причитающихся «Энергоатому».

Ранее «Терминал» писал о том, что «Гарантированный покупатель» в феврале приобрел электроэнергии на 23% меньше, чем в январе.