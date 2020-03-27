НКРЭКУ затормозила сертификацию «Укрэнерго»

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует принять решение об отказе ЧАО «НЭК «Укрэнерго» в сертификации.

Как передает Нова Влада, об этом говорится в обосновании к проекту решения, подготовленного к заседанию НКРЭКУ 1 апреля 2020 года.

«Учитывая предоставленные «Укрэнерго», другими заинтересованными лицами и организациями документы, данные и информацию, а также выводы НКРЭКУ, освещенные в обосновании к предыдущему решению о сертификации «Укрэнерго», утвержденному постановлением НКРЭКУ от 7 октября 2019 года № 2094, выводы Секретариата Энергетического сообщества от 5 февраля 2020 года № 1/20, НКРЭКУ установлена ​​невозможность принятия окончательного решения о сертификации «Укрэнерго», — говорится в сообщении.

Таким образом 1 апреля НКРЭКУ планирует принять решение об отказе в сертификации ЧАО «НЭК «Укрэнерго».

В своем обосновании НКРЭКУ, в частности, ссылается на выводы Секретариата Энергетического сообщества.

«Рассмотрев предварительное решение НКРЭКУ, Секретариат отметил, что «Укрэнерго» не обладает ни активами системы передачи, ни правами, эквивалентными праву собственности на активы системы передачи, а, следовательно, требование по владению активами системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» не выполнено. Таким образом, сегодня «Укрэнерго» не может быть сертифицировано по модели отделения собственности (моделью OU), учитывая специфику украинского законодательства», — говорится в документе.

В то же время, чтобы обеспечить соответствие «Укрэнерго» требованиям Директивы об электроэнергии, Секретариат рекомендовал внести изменения в закон, которые бы позволили «Укрэнерго» сертифицироваться по модели независимого оператора системы передачи (модели ISO).

Ранее «Терминал» сообщал о том, что НКРЭКУ снизила тарифы для производства тепла на ТЭЦ в 22 городах.