НКРЭКУ затормозила сертификацию «Укрэнерго»

Обновлено: Март 27, 2020. Тэги: ,

НКРЭКУ затормозила сертификацию «Укрэнерго»

 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует принять решение об отказе ЧАО «НЭК «Укрэнерго» в сертификации.

Как передает Нова Влада, об этом говорится в обосновании к проекту решения, подготовленного к заседанию НКРЭКУ 1 апреля 2020 года.

«Учитывая предоставленные «Укрэнерго», другими заинтересованными лицами и организациями документы, данные и информацию, а также выводы НКРЭКУ, освещенные в обосновании к предыдущему решению о сертификации «Укрэнерго», утвержденному постановлением НКРЭКУ от 7 октября 2019 года № 2094, выводы Секретариата Энергетического сообщества от 5 февраля 2020 года № 1/20, НКРЭКУ установлена ​​невозможность принятия окончательного решения о сертификации «Укрэнерго», — говорится в сообщении.

Таким образом 1 апреля НКРЭКУ планирует принять решение об отказе в сертификации ЧАО «НЭК «Укрэнерго».

В своем обосновании НКРЭКУ, в частности, ссылается на выводы Секретариата Энергетического сообщества.

«Рассмотрев предварительное решение НКРЭКУ, Секретариат отметил, что «Укрэнерго» не обладает ни активами системы передачи, ни правами, эквивалентными праву собственности на активы системы передачи, а, следовательно, требование по владению активами системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» не выполнено. Таким образом, сегодня «Укрэнерго» не может быть сертифицировано по модели отделения собственности (моделью OU), учитывая специфику украинского законодательства», — говорится в документе.

В то же время, чтобы обеспечить соответствие «Укрэнерго» требованиям Директивы об электроэнергии, Секретариат рекомендовал внести изменения в закон, которые бы позволили «Укрэнерго» сертифицироваться по модели независимого оператора системы передачи (модели ISO).

Ранее «Терминал» сообщал о том, что НКРЭКУ снизила тарифы для производства тепла на ТЭЦ в 22 городах.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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