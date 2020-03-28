АМКУ викликав керівників мереж АЗС для дачі пояснень

Обновлено: Март 28, 2020. Тэги: , ,

АМКУ викликав керівників мереж АЗС для дачі пояснень

АМКУ чекає пояснень керівництва мереж АЗС з приводу цін на бензин, які вважає завищеними.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Задля отримання пояснень керівників учасників ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами викликано в Антимонопольний комітет для надання пояснень.

До комітету мають прийти найбільші гравці на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами: «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (бренд WOG), «ОККО-РІТЕЙЛ» (бренд  ОККО), «УКРНАФТА» (бренд UKRNAFTA), «АМІК Україна» (бренд AMIC Energy), «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR), «Укрпалетсистем» (бренд UPG) та «ГЛУСКО Рітейл» (бренд  GLUSCO).

Підставою для рекомендацій було те, що роздрібні ціни на бензин не відображали зниження цін на оптові поставки та зміцнення гривні. Тобто, ціни на заправках були вищими, ніж мали б бути за умов чесної конкуренції.

Аналіз отриманої в рамках поглибленого дослідження (за результатами наданих в грудні рекомендацій) інформації вказує на невідповідність рівня роздрібних цін на дизельне паливо та високооктанові бензини об’єктивним факторам, що впливають на їх формування.

При цьому, протягом січня – березня 2020 року спостерігається подальше зниження як котирувань на нафту та нафтопродукти на європейських ринках, так і цін крупного опту в Україні.

Читайте в «Терміналі», Антимонопольний комітет України буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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