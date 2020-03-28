АМКУ викликав керівників мереж АЗС для дачі пояснень

АМКУ чекає пояснень керівництва мереж АЗС з приводу цін на бензин, які вважає завищеними.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Задля отримання пояснень керівників учасників ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами викликано в Антимонопольний комітет для надання пояснень.

До комітету мають прийти найбільші гравці на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами: «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (бренд WOG), «ОККО-РІТЕЙЛ» (бренд ОККО), «УКРНАФТА» (бренд UKRNAFTA), «АМІК Україна» (бренд AMIC Energy), «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR), «Укрпалетсистем» (бренд UPG) та «ГЛУСКО Рітейл» (бренд GLUSCO).

Підставою для рекомендацій було те, що роздрібні ціни на бензин не відображали зниження цін на оптові поставки та зміцнення гривні. Тобто, ціни на заправках були вищими, ніж мали б бути за умов чесної конкуренції.

Аналіз отриманої в рамках поглибленого дослідження (за результатами наданих в грудні рекомендацій) інформації вказує на невідповідність рівня роздрібних цін на дизельне паливо та високооктанові бензини об’єктивним факторам, що впливають на їх формування.

При цьому, протягом січня – березня 2020 року спостерігається подальше зниження як котирувань на нафту та нафтопродукти на європейських ринках, так і цін крупного опту в Україні.

Читайте в «Терміналі», Антимонопольний комітет України буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами.