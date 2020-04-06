Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии значительными пошлинами на нефть

Вашингтон введет пошлины, если Москва и Эр-Рияд не достигнут соглашения по стабилизации рынка и цены на нефть останутся на прежнем уровне, заявил президент США. В то же время он выразил уверенность, что делать этого не придется.



Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп, передает РБК.

Соединенные Штаты будут готовы ввести «очень значительные» пошлины на импортируемую нефть в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не достигнут соглашения по снижении добычи для стабилизации рынка. По словам Трампа, США применят пошлины, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне. Как заявил Трамп, энергетика США «полностью независима» от поставок энергоресурсов из-за рубежа, поскольку у страны есть собственные запасы нефти.

«И если бы ввели пошлины, то мы бы, по сути, говорили: «Мы не хотим иностранную нефть, мы просто будем использовать свою», — добавил он.

Американский лидер считает, что это помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны. В то же время Трамп не считает, что пошлины придется вводить, так как, по его словам, ни Россия, ни Саудовская Аравия «не получают пользу» от сложившейся на рынке ситуации.

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться». По его словам, из-за падения цен на нефть страдают и Россия, и Саудовская Аравия, а ущерб от их спора ощущается во всем мире. О намерении ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии также заявили в Канаде.

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