Енергоблок №1 ЮУАЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту

10 квітня 2020 року о 10:11 згідно з узгодженою заявкою енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту.

Повідомляє УНІАН.

Під час поточного ремонту буде здійснене гідроочищення теплообмінного обладнання. Згідно з оперативною заявкою, поточний ремонт на енергоблоці №1 триватиме орієнтовно тиждень.

Після завершення поточного ремонту на енергоблоці №1 ЮУАЕС у середній планово-попереджувальний ремонт з перевантаженням палива буде виведено енергоблок №2.

На сьогодні обладнання другого та третього енергоблоків ЮУАЕС працює в заданому режимі. Радіаційній фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які було заміряно до пуску АЕС. На 10 квітня 2020 року він складає 0,09 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Раніше «Термінал» писав про те, що «зелені» генерації вплинули на ситуацію з цінами на вугільних ТЕС та АЕС.