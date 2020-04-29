«Укрзалізниця» оновить парк електровозів

Обновлено: Апрель 29, 2020. Тэги: ,

«Укрзалізниця» оновить парк електровозів

АТ «Укрзалізниця» оголошує про початок процесу відбору виробника електровозів для реалізації проєкту з оновлення парку електровозів.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Товариство очікує, що в процесі реалізації проєкту виробниками-нерезидентами може бути досягнуто рівня 25-30% (або більше) локалізації виробництва нових електровозів на базі українських промислових підприємств. Поглиблення рівня локалізації підтримає економіку України шляхом створення нових робочих місць, промислового зростання, технологічного розвитку та впровадження інноваційних ноу-хау.

Процес відбору розпочинається з проведення попередньої кваліфікації зацікавлених виробників, з метою формування «короткого списку». В подальшому, виробникам, включеним до «короткого списку» будуть надіслані запити пропозицій, що міститимуть технічну та комерційну частини, а також критерії оцінки. З виробником, чия пропозиція буде визначена найбільш прийнятною, планується укладання рамкової угоди.

АТ «Укрзалізниця» запрошує виробників тягового рухомого складу —  резидентів та нерезидентів України – взяти участь у відборі.

«Термінал» писав, АТ «Укрзалізниця» проводить службове розслідування порушень при закупівлі природного газу на 18 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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