«Укрзалізниця» оновить парк електровозів

АТ «Укрзалізниця» оголошує про початок процесу відбору виробника електровозів для реалізації проєкту з оновлення парку електровозів.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Товариство очікує, що в процесі реалізації проєкту виробниками-нерезидентами може бути досягнуто рівня 25-30% (або більше) локалізації виробництва нових електровозів на базі українських промислових підприємств. Поглиблення рівня локалізації підтримає економіку України шляхом створення нових робочих місць, промислового зростання, технологічного розвитку та впровадження інноваційних ноу-хау.
Процес відбору розпочинається з проведення попередньої кваліфікації зацікавлених виробників, з метою формування «короткого списку». В подальшому, виробникам, включеним до «короткого списку» будуть надіслані запити пропозицій, що міститимуть технічну та комерційну частини, а також критерії оцінки. З виробником, чия пропозиція буде визначена найбільш прийнятною, планується укладання рамкової угоди.
АТ «Укрзалізниця» запрошує виробників тягового рухомого складу — резидентів та нерезидентів України – взяти участь у відборі.
«Термінал» писав, АТ «Укрзалізниця» проводить службове розслідування порушень при закупівлі природного газу на 18 млн грн.