Тимчасова зупинка блоків АЕС — стала практика — Буславець

Обновлено: Май 04, 2020. Тэги: , ,

Тимчасова зупинка блоків АЕС — стала практика — Буславець

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець наголошує, що блоки атомних електростанцій регулярно зупиняють на певний час для ремонту і інших заходів.

Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу «Інтер», пише УНІАН.

«В Україні працюють 15 атомних блоків. Взагалі взимку здійснюються ремонти 4-5 блоків, влітку, коли зменшується сезонне споживання, ще додатково виходять блоки атомних станцій. І це зазвичай нормально, коли працюють 8, або 10 взимку блоків. Це – стала практика. Це – нормально. Тому що блоки потрібно ремонтувати, перезавантажувати паливо і таке інше», — пояснила в.о. міністра.

Буславець додала, що специфіка роботи АЕС не дозволяє використовувати їх для балансування енергетичної системи країни, бо це вкрай небезпечно і дуже складно технічно. А через значне скорочення споживання електроенергії, зараз потрібно, щоб до системи були підключені генерації, які дозволяють її балансувати.

Зазвичай систему балансують за рахунок потужностей гідроелектростанцій. Але через брак опадів взимку і навесні, цього року генерація ГЕС суттєво знизилася і не дозволяє цього робити. Тому наразі найбільш оптимальний варіант для балансування системи – це ТЕС.

Враховуючи це, «Енергоатом» підтримав зупинення кількох блоків АЕС для ремонту, що дозволить забезпечити безпеку їхньої експлуатації.

«Термінал» писав, через балансове обмеження АЕС недовиробили 40,56 млн кВт-г електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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