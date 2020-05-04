Тимчасова зупинка блоків АЕС — стала практика — Буславець

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець наголошує, що блоки атомних електростанцій регулярно зупиняють на певний час для ремонту і інших заходів.



Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу «Інтер», пише УНІАН.

«В Україні працюють 15 атомних блоків. Взагалі взимку здійснюються ремонти 4-5 блоків, влітку, коли зменшується сезонне споживання, ще додатково виходять блоки атомних станцій. І це зазвичай нормально, коли працюють 8, або 10 взимку блоків. Це – стала практика. Це – нормально. Тому що блоки потрібно ремонтувати, перезавантажувати паливо і таке інше», — пояснила в.о. міністра.

Буславець додала, що специфіка роботи АЕС не дозволяє використовувати їх для балансування енергетичної системи країни, бо це вкрай небезпечно і дуже складно технічно. А через значне скорочення споживання електроенергії, зараз потрібно, щоб до системи були підключені генерації, які дозволяють її балансувати.

Зазвичай систему балансують за рахунок потужностей гідроелектростанцій. Але через брак опадів взимку і навесні, цього року генерація ГЕС суттєво знизилася і не дозволяє цього робити. Тому наразі найбільш оптимальний варіант для балансування системи – це ТЕС.

Враховуючи це, «Енергоатом» підтримав зупинення кількох блоків АЕС для ремонту, що дозволить забезпечити безпеку їхньої експлуатації.

«Термінал» писав, через балансове обмеження АЕС недовиробили 40,56 млн кВт-г електроенергії.