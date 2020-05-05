ЕБРР и «Укрэнерго» разрабатывают проект energy storage мощностью 200 МВт

Европейский банк реконструкции и развития совместно с «Укрэнерго» разрабатывает проект строительства системы накопления энергии мощностью 200 МВт для регулирования частоты в энергосистеме.

Об этом сообщила старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина, пишет Энергореформа.

«ЕБРР вместе с «Укрэнерго» действительно работает над подготовкой проекта строительства энергонакопителя, который не будет нуждаться в «зеленом» тарифе и который смог бы решить вопрос регулирующих мощностей и удешевить цену электроэнергии на рынке. Мы рассматриваем возможность финансирования строительства мощностью 200 МВт», – сказала Еремина на онлайн-встрече в Energy Club 4 мая.

Она уточнила, что речь идет о проекте, финансирование которого планируется осуществить за счет кредита ЕБРР под государственные гарантии.

«Что касается регулирования, то НЭК «Укрэнерго» обязана предоставлять системные услуги, и эти 200 МВт не будут принимать участие в торговле на рынке, это будет системная услуга. Увеличение нынешнего тарифа оператора фактически не потребуется», – добавила Еремина.

При этом она отметила возрастающую потребность энергосистемы Украины в балансирующих мощностях, которая вызывает необходимость максимально быстрых решений правительства в этом направлении.

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что ЕБРР готов финансировать строительство «гибких» возобновляемых мощностей в рамках «зеленых» аукционов частными компаниями.

«Если будут запущены аукционы на строительство таких мощностей частными инвесторами, мы рады будем к этому присоединиться, финансировать и структуризировать эти проекты. Это огромная еще не заполненная ниша», – резюмировала Еремина.

По словам вице-президента Energy Club Ивана Григорука, участвовавшего во встрече, технико-экономическое обоснование проекта по строительству energy storage уже разработано.

«Это первичное и вторичное регулирование по частоте, которое будет использоваться по требованию системы. «Укрэнерго» не будет продавать эту услугу на рынке», – уточнил он.

Ранее «Терминал» писал, Европейский банк реконструкции и развития работает над привлечением грантового финансирования для реализации оператором системы передачи э/э НЭК «Укрэнерго» проекта строительства energy storage.