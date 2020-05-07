Виробники ВДЕ сплатили майже 20 млрд грн податків у 2019 році

Обновлено: Май 07, 2020. Тэги: , ,

Виробники ВДЕ сплатили майже 20 млрд грн податків у 2019 році

За даними державної податкової служби України, сума сплачених податків виробниками електроенергії з ВДЕ у 2019 році становила 19,77 млрд грн.

Про це йдеться на сторінці УАВЕ.

З початку 2009 року до кінця 2019 року, до бюджетів усіх рівнів було перераховано 93,62 млрд грн, що робить сектор альтернативної енергетики одним з найбільших за обсягами податкових відрахувань. Обсяги відрахувань зростають майже щороку.

До порівняння, робота вугільної генерації минулого року забезпечила у три рази менше відрахувань до держбюджету, аніж альтернативна енергетика. Суму податкових надходжень від ТЕС та ТЕЦ становила 6,55 млрд грн у 2019 році. Всього ж за 10 років вугільна генерація принесла до держбюджету майже вдвічі менше коштів, аніж ВДЕ – 48,24 млрд грн.

податки

«В альтернативну енергетику щороку вкладаються мільярди євро інвестицій, це одна з небагатьох галузей, що допомагає залучати кошти до України, а не виводити їх за кордон. З розвитком галузі, зростають надходження до державного бюджету, з’являються нові робочі місця. Це та індустрія, що показує усьому світу, що в Україні може існувати чесний та сучасний бізнес», — коментує голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

Розвиток сектору альтернативної енергетики є довгостроковим енергетичним та екологічним пріоритетом для України, що передбачено вітчизняним законодавством та участю у міжнародних угодах. У довгостроковій перспективі використання ВДЕ є запорукою енергетичної незалежності України та стабільності енергомережі, що потребує заміщення застарілих і нестабільних АЕС та ТЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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