В.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець представила план Антикризових заходів в енергетиці. Вона зауважила, що сьогодні українська енергетична система розбалансована.

Про це вона сказала під час засідання уряду.

«Перший крок, який було зроблено – це реальний енергетичний баланс. Це дозволяє забезпечити стабільну роботу для всіх видів генерації. Цільові завдання, які стоять на порядку даному вже зараз – забезпечити збут вугілля та повернути 25 тисяч шахтарів на роботу вже в цьому місяці. Друге – це забезпечити стабільну ціну на електричну енергію для електроємних споживачів», – повідомила Ольга Буславець.

План урядового Антикризового енергетичного штабу при КМУ має також вирішити проблему накопичення боргів перед «Енергоатомом», які були сформовані в попередні роки.

«Термінал» писав, Буславець: Середню вартість електроенергії «Енергоатома» треба підвищити на 58%.