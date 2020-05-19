Якщо газ горить червоним и погано гріє, то справа не в якості, — роз’яснення Нафтогазу

Що таке якість газу?

Увесь газ, який видобувається та імпортується, опиняється в одній трубопровідній системі. Спочатку це великий магістральний газопровід, далі – розподільні мережі, а потім — підвідні газопроводи (це ті труби, якими газ доставляється до осель споживачів).

В ці мережі потрапляє тільки газ з певними фізико-хімічними властивостями. Якість газу на відповідність вимогам держстандарту перевіряють 65 атестованих лабораторій по всій території України. Також визначається середня теплота згоряння газу в кожному регіоні. Тож газ поганої якості не може потрапити до магістрального газопроводу.

Чому газ горить жовтим та довго гріє воду?

Якщо базові показники газу відповідають державним стандартам, то чому ж тоді у деяких споживачів погано гріється вода чи полум’я конфорки не блакитного кольору? Тут є дві найвірогідніші причини: або проблеми з газовим обладанням, або проблеми з тиском у розподільній мережі.

Потрібно трохи детальніше розказати про тиск у газотранспортній системі. У магістральному газопроводі газ рухається під великим тиском – 1,2-7,5 МПа. Далі з цієї великої труби він потрапляє до труб меншого діаметру – розподільних мереж. Відповідно, понижується й тиск газу – до 0,005 – 1,2 МПа. Від розподільних мереж газ потрапляє у підвідні газопроводи з пониженням тиск до 0,0007 – 0,005 МПа. Якщо тиск нижчий за норму, то якість горіння газу погіршується.

Хто відповідає за тиск газу?

За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі. Єдиний телефон служби газу — 104, за цим номером можна телефонувати, коли виникають проблеми з трубами чи газовим обладнанням.

Яка є альтернатива оплаті за кубічні метри?

В Україні вже кілька років обговорюють можливість запровадження обліку газу в енергетичних одиницях. Це дозволить рахувати не обсяги спожитого ресурсу, а його калорійність. Така система обліку поширена у європейських країнах. Такий підхід до обліку також допоможе врегулювати питання щодо так званих теплових коефіцієнтів.

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз залучив міжнародного інвестора для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах.