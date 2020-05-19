Рубрика | газ, Украина

Якщо газ горить червоним и погано гріє, то справа не в якості, — роз’яснення Нафтогазу

Обновлено: Май 19, 2020. Тэги: ,

Якщо газ горить червоним и погано гріє, то справа не в якості, — роз’яснення Нафтогазу

Полум’я горить червоним та жовтим, вода довго закіпає, поки лічильник накручує кубометри – це все через погану якість газу. Саме так вважає більшість  споживачів. Насправді, справа не в якості природного газу.

Розповідає сайт Нафтогазу.

Що таке якість газу?

Увесь газ, який видобувається та імпортується, опиняється в одній трубопровідній системі. Спочатку це великий магістральний газопровід, далі – розподільні мережі, а потім — підвідні газопроводи (це ті труби, якими газ доставляється до осель споживачів).

В ці мережі потрапляє тільки газ з певними фізико-хімічними властивостями. Якість газу на відповідність вимогам держстандарту перевіряють 65 атестованих лабораторій по всій території України. Також визначається середня теплота згоряння газу в кожному регіоні.  Тож газ поганої якості не може потрапити до магістрального газопроводу.

Чому газ горить жовтим та довго гріє воду?

Якщо базові показники газу відповідають державним стандартам, то чому ж тоді у деяких споживачів погано гріється вода чи полум’я конфорки не блакитного кольору? Тут є дві найвірогідніші причини: або проблеми з газовим обладанням, або проблеми з тиском у розподільній мережі.

Потрібно трохи детальніше розказати про тиск у газотранспортній системі. У магістральному газопроводі газ рухається під великим тиском – 1,2-7,5 МПа. Далі з цієї великої труби він потрапляє до труб меншого діаметру – розподільних мереж. Відповідно, понижується й тиск газу – до 0,005 – 1,2 МПа. Від розподільних мереж газ потрапляє у підвідні газопроводи з пониженням тиск до 0,0007 – 0,005 МПа. Якщо тиск нижчий за норму, то якість горіння газу погіршується.

Хто відповідає за тиск газу?

За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі. Єдиний телефон служби газу — 104, за цим номером можна телефонувати, коли виникають проблеми з трубами чи газовим обладнанням.

Яка є альтернатива оплаті за кубічні метри?

В Україні вже кілька років обговорюють можливість запровадження обліку газу в енергетичних одиницях. Це дозволить рахувати не обсяги спожитого ресурсу, а його калорійність. Така система обліку поширена у європейських країнах. Такий підхід до обліку також допоможе врегулювати питання щодо так званих теплових коефіцієнтів.

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогаз залучив міжнародного інвестора для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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