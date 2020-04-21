Нафтогаз залучив міжнародного інвестора для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах

Група Нафтогаз за результатами відкритого конкурсу залучила міжнародну компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах АТ «Укргазвидобування» в Західній Україні.

Інформує прес-служба АТ «Укргазвидобування».

У межах першого в історії нафтогазової галузі України повноцінного сервісного контракту з підвищення видобутку (Production Enhancement Contract – PEC) західний партнер у перші 5 років співпраці зобов’язався інвестувати близько 1 млрд грн (перерахунок $30 млн за прогнозним курсом) в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.

Партнерство між Нафтогазом і Expert Petroleum дозволить отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Західній Україні впродовж 5-ти років.

За розрахунками компанії, інтенсифікація робіт, збільшення податків та інших бюджетних відрахувань партнерства дозволить акумулювати понад 4 млрд грн до ВВП України та Львівської області.

Контракт між Expert Petroleum та Укргазвидобуванням укладено на 15 років з можливістю подовження ще на 10 років. Для виконання цього контракту та пов’язаних із ним послуг Expert Petroleum зареєструвала спеціалізовану українську компанію, яка виступить стороною договору. Група Нафтогаз затверджуватиме плани розробки, щорічну програму робіт та бюджет, запропоновані компанією-оператором на цих родовищах. Оператор отримуватиме фіксовану плату за підтримку базового видобутку (на рівні поточних операційних витрат Укргазвидобування із урахуванням інфляційної складової) та за досягнення збільшеного видобутку. Повна власність на видобуту продукцію, геологічні ліцензії та наявні активи залишатиметься за Укргазвидобуванням.

Фінансовим радником Нафтогазу в цій угоді був київський офіс міжнародної консалтингової компанії KPMG; радником із податкових та бухгалтерських питань – київський офіс PwC. Юридичним радником Expert Petroleum виступив CMS Cameron McKenna (київський офіс).

Раніше «Термінал» розповідав про те, що Міжнародна енергетична група почала відновлювати три законсервовані нафтогазові свердловини на Полтащині