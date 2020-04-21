Нафтогаз залучив міжнародного інвестора для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах

Обновлено: Апрель 21, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз залучив міжнародного інвестора для збільшення видобутку газу на виснажених родовищах

Група Нафтогаз за результатами відкритого конкурсу залучила міжнародну компанію Expert Petroleum до збільшення видобутку вуглеводнів на родовищах АТ «Укргазвидобування» в Західній Україні.

Інформує прес-служба АТ «Укргазвидобування».

У межах першого в історії нафтогазової галузі України повноцінного сервісного контракту з підвищення видобутку (Production Enhancement Contract – PEC) західний партнер у перші 5 років співпраці зобов’язався інвестувати близько 1 млрд грн (перерахунок $30 млн за прогнозним курсом) в інтенсифікацію, буріння свердловин і розвиток інфраструктури, і, потенційно, здійснити додаткові інвестиції у подальшому.

Партнерство між Нафтогазом і Expert Petroleum дозволить отримати додатково принаймні 300 млн куб. м газу на 13-ти малих родовищах у Західній Україні впродовж 5-ти років.

За розрахунками компанії, інтенсифікація робіт, збільшення податків та інших бюджетних відрахувань партнерства дозволить акумулювати понад 4 млрд грн до ВВП України та Львівської області.

Контракт між Expert Petroleum та Укргазвидобуванням укладено на 15 років з можливістю подовження ще на 10 років. Для виконання цього контракту та пов’язаних із ним послуг Expert Petroleum зареєструвала спеціалізовану українську компанію, яка виступить стороною договору. Група Нафтогаз затверджуватиме плани розробки, щорічну програму робіт та бюджет, запропоновані компанією-оператором на цих родовищах. Оператор отримуватиме фіксовану плату за підтримку базового видобутку (на рівні поточних операційних витрат  Укргазвидобування із урахуванням інфляційної складової) та за досягнення збільшеного видобутку. Повна власність на видобуту продукцію, геологічні ліцензії та наявні активи залишатиметься за Укргазвидобуванням.

Фінансовим радником Нафтогазу в цій угоді був київський офіс міжнародної консалтингової компанії KPMG; радником із податкових та бухгалтерських питань – київський офіс PwC. Юридичним радником Expert Petroleum виступив  CMS Cameron McKenna (київський офіс).

Раніше «Термінал» розповідав про те, що Міжнародна енергетична група почала відновлювати три законсервовані нафтогазові свердловини на Полтащині

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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